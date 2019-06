Thales : Le futur de la supply chain aéronautique sécurisée se prépare grâce aux technologies de Thales

Thales lance IVEN, la première plateforme digitale assurant la mise en relation entre industriels de l'aéronautique et de la défense et fournisseurs de pièces détachées.

Avec IVEN, l'acheteur bénéficie d'un tiers de confiance qui assure la sécurisation de la transaction de bout en bout et la confidentialité des données.

Du sourcing à la livraison, le processus digital simplifie les achats en toute transparence avec une traçabilité complète.

Face à la multiplicité du nombre de références et de fournisseurs, les processus d'achats de pièces détachées s'avèrent souvent longs, compliqués et coûteux et ne permettent pas toujours d'optimiser les achats. Les exigences de production ou de soutien nécessitent, dans certains cas, une forte réactivité. La qualité et la traçabilité des sources d'approvisionnements est essentielle pour garantir la conformité des articles. C'est pour répondre à ces enjeux que Thales a développé IVEN, en collaboration étroite avec des clients et des fournisseurs agréés du marché.

Grâce à son positionnement exclusif, IVEN révolutionne la manière de vendre et d'acheter des pièces détachées telles que les fixations aéronautiques, les composants électriques, électroniques ou mécaniques, les matières manufacturés, etc. La plate-forme offre la transparence nécessaire pour acheter le bon produit aux meilleures conditions avec une traçabilité et une sécurité optimale. Elle contribue à améliorer la disponibilité opérationnelle des équipements, tout en réduisant les stocks et les coûts d'achat.

Tiers de confiance, IVEN met en relation clients et fournisseurs certifiés à travers une interface unique, pour simplifier et sécuriser les transactions et accroitre la qualité des approvisionnements.

IVEN collecte, indexe et compare les meilleures offres du marché pour donner un accès immédiat aux critères de décision pertinents (prix, disponibilité, exigence métiers). Les acheteurs gagnent ainsi en transparence et en agilité dans leur processus d'achat.

Plateforme dédiée aux professionnels et aux spécialistes sectoriels, IVEN a été conçue pour tenir compte des contraintes achats, financières, logistiques et métiers des entreprises (compte entreprise, tarifs spécifiques B2B, catalogues privés, certification et traçabilité, etc.). Totalement cybersécurisée, IVEN supervise et sécurise l'ensemble des transactions et garantit un haut niveau d'exigence opérationnelle et technique.

Le site IVEN est en ligne, et d'ores et déjà disponible pour les marchands. Le service sera ouvert aux clients à partir de janvier 2020.

« IVEN offre aux professionnels de l'aéronautique et de la défense un service novateur unique qui va simplifier considérablement leurs achats de pièces détachées tout en garantissant un niveau de sécurité optimal. Cette plateforme marque une avancée dans ce domaine et préfigure le futur de la chaine d'approvisionnement pour les industriels du secteur. » Florence Gourgeon, Service leader, Systèmes d'information et communication sécurisés, Thales.