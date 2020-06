Thales : Le programme Thales AI@Centech accélère le succès des innovateurs en IA les plus prometteurs au monde

Le programme d'accélération d'entreprises AI@Centech a annoncé aujourd'hui sa cohorte mondiale de jeunes pousses activées par l'IA pour la saison 2. Les jeunes pousses sélectionnées travailleront en étroite collaboration avec les coaches d'affaires et les experts en IA de Thales qui fourniront des services de conseil en matière de collecte de fonds, d'amélioration des produits, de conception, de visibilité, de validation de principe et d'accès au marché.

Par ailleurs, les jeunes pousses auront accès aux plateformes technologiques de Thales, permettant aux équipes de construire ensemble des solutions de pointe pour les marchés du Groupe tout en accompagnant l'émergence des prochains champions mondiaux de l'IA.

À propos des jeunes pousses de la saison 2 :

Paladin AI (Canada) - Crée des outils basés sur les données pour optimiser et accélérer la formation en aviation. Utilise l'apprentissage machine basé sur le nuage et l'IA pour apprendre dynamiquement les modèles de comportement indiquant la compétence du pilote.

Zumo Labs(États-Unis) - Exploite la technologie généralement utilisée par l'industrie du jeu vidéo pour générer des données d'entraînement synthétiques représentant les poses et le comportement humains, utilisées pour les modèles de vision par ordinateur qui extraient des informations à partir d'images.

MyDataModels (France) - Développe des solutions d'analyse augmentée pour les chercheurs, ingénieurs et experts du domaine souhaitant avoir une compréhension approfondie de leurs données.

Hacarus (Japon) - Soutient les secteurs manufacturier et médical via une solution d'inspection visuelle qui extrait les fonctionnalités à partir de petites quantités de données de formation. Applique la technologie de modélisation éparse à l'IA.

M-Cador (France) - Résout les problèmes d'inspection visuelle en utilisant la puissance de la vision par ordinateur.

liquez ici pour visionner la vidéo complète.

S'appuyant sur les succès de la saison précédente d'AI@Centech, Thales demeure résolue dans sa mission d'injecter la puissance de l'IA dans tous ses produits et marchés», a déclaré Siegfried Usal, vice-président de l'innovation numérique en Amérique du Nord et directeur général de Thales Solutions numériques Inc. «Le programme AI@Centech permet d'accélérer la livraison de solutions basées sur l'IA à nos marchés et clients en partenariat avec ces jeunes pousses de pointe. À la lumière de COVID-19, il est plus important que jamais que nous travaillions ensemble pour tirer parti de la technologie de l'IA pour la santé mondiale et la reprise économique.

Cliquez ici pour en savoir plus sur la saison 1 de AI@Centech.