Thales : Le satellite CSO-1 lancé avec succès

Cannes, 19 décembre 2018 - Le satellite d'observation militaire CSO-1 a été lancé avec succès par Arianespace sur une fusée Soyouz depuis le port spatial de l'Europe en Guyane. Développé pour le compte du ministère des Armées par le CNES sous maîtrise d'ouvrage déléguée par la Direction générale de l'armement (DGA), il a été construit par Airbus Defence and Space et embarque un instrument optique très haute résolution réalisé par Thales Alenia Space.

CSO qui est une constellation de 3 satellites d'observation en orbite héliosynchrone, est le système militaire d'observation développé par la France pour succéder aux deux satellites Hélios 2 exploités par les Forces Armées depuis plus de dix ans. Il appuiera les opérations militaires avec une plus grande résolution d'image, de jour comme de nuit. Il offrira une plus grande agilité pour enchaîner les prises de vues sur une zone de crise et ainsi accroître le nombre d'images effectuées en un seul passage sur une zone donnée.

Comme pour les six satellites des familles Hélios 1, Hélios 2 et Pléiades, Thales Alenia Space est, pour les 3 satellites de la famille CSO, le fournisseur de l'instrument optique de très haute résolution et a également développé des équipements clés comme les générateurs solaires, la télémesure image à très haut débit et le module de cryptage et de décryptage des liaisons montantes et descendantes.

L'instrument CSO présente des avancées technologiques significatives par rapport à Hélios 2 avec de nouveaux détecteurs dans les modes visibles et infra-rouge, une intégration plus poussée de l'électronique vidéo, de nouvelles machines à froid pour la voie infra-rouge ou encore un nouveau treillis en céramique pour le télescope garantissant une stabilité exceptionnelle. Globalement, par rapport à Hélios 2, pour une précision d'image nettement meilleure, l'instrument a cru de 30% et est constitué de 2 fois plus de composants, mais son temps de développement a été diminué de 40%. CSO-1 est l'appareil photo le plus gros et le plus complexe jamais développé en Europe qui a la capacité de faire des clichés ultra-précis de jour comme de nuit alors qu'il se déplace à 25 mille kilomètres par heure au-dessus de nos têtes et à une distance d'environ 800km au-dessus de la scène qu'il doit photographier.

« Le lancement d'un satellite tel que CSO est un évènement majeur pour notre pays et sa Défense. Ce satellite est essentiel pour la France et ses partenaires qui vont bénéficier d'un système encore plus performant d'observation dans la continuité des satellites Hélios 2A et 2B. L'ambition d'un programme extraordinaire tel que CSO est très élevée et ses performances se veulent exceptionnelles. Les défis technologiques que nous avons rencontrés pour développer et produire la charge utile, véritable cerveau opérationnel du satellite, ont été relevés avec détermination par les équipes de Thales Alenia Space et celles de ses partenaires industriels, en étroite collaboration avec les experts du CNES et de la DGA. Les équipes de Telespazio, sous la responsabilité du CNES, vont également jouer un rôle majeur pour les opérations du satellite. Ces savoir-faire uniques en Europe sont des compétences stratégiques rares, …très rares. Elles ont été mises au service de la défense française dans le cadre du développement de l'instrument CSO mais ont aussi été valorisées à travers des contrats à l'exportation et des nouveaux développements dans le domaine de l'observation à très haute revisite complémentaire des services que délivrera CSO ». a déclaré Jean Loic Galle, Président Directeur Général de Thales Alenia Space.

