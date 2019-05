Thales : Le satellite Yamal-601 conçu et fabriqué par Thales Alenia Space pour Gazprom Space Systems a été lancé avec succès

Cannes, le 31 mai 2019 - Le satellite de télécommunication Yamal 601 conçu et construit par Thales Alenia Space pour l'opérateur russe Gazprom Space Systems (GSS) a été lancé avec succès depuis le cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan par une fusée Proton M /Breeze M. Ce satellite est destiné à fournir des services de communications fixes, de télédiffusion et d'accès à Internet.

Maître d'œuvre de ce programme, Thales Alenia Space a été en charge de la conception, de la réalisation, des tests et de la livraison clé en main du satellite ainsi que du logiciel de contrôle pour le segment sol.

Basé sur la plate-forme Spacebus 4000C4, Yamal-601 est équipé de 18 transpondeurs en bande C avec une couverture sur la Russie, les anciennes républiques soviétiques limitrophes, le Moyen Orient et une part de l'Asie du Sud Est et d'une mission en bande Ka, à 32 faisceaux, couvrant la partie européenne de la Russie, et l'ouest de la Sibérie. Il a une masse au lancement de 5.4 tonnes, une puissance charge utile de 7.3 kW et une durée de vie supérieure à 15 ans. Yamal 601 remplacera le satellite Yamal 202, à la position orbitale 49°E.

« Suite aux excellentes relations déjà établies dans le cadre de la série Yamal-200 et Yamal-400, nous nous réjouissons de contribuer à nouveau à accroître la capacité en orbite de Gazprom Space System, a déclaré Jean Loïc Galle, Président Directeur Général de Thales Alenia Space. Nous sommes fiers de contribuer au lancement du plus puissant satellite de télécommunication en terme de bande passante qui sera mis en orbite au-dessus de la Russie » ajoute-t-il.

Copyrights: ©Thales Alenia Space/Briot - © Thales Alenia Space/Alizée Palomba - © Thales Alenia Space/Imag[IN]

