Thales : Le vaisseau Cygnus est en route vers la Station Spatiale Internationale

Le module cargo pressurisé réalisé par Thales Alenia Space emporte 3350 kilos de ravitaillement dans un volume de 27 mètre cubes

Cannes, 17 novembre, 2018 - Un nouveau vaisseau Cygnus a été lancé avec succès pour une dixième mission opérationnelle à destination de la station spatiale internationale (ISS) à bord d'une fusée Antares depuis la base de lancement de la NASA située à Wallops en Virginie. Le vaisseau Cygnus est composé de deux parties : le module de service de Northrop Grumman (initialement Orbital ATK) et le module cargo pressurisé (PCM), développé par Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %).

Ce vaisseau Cygnus a été nommé John Young en l'honneur de l'astronaute des missions Gemini et Apollo, l'un des 12 hommes à ce jour à avoir foulé le sol lunaire et l'un des pères fondateurs de la corporation des astronautes de la NASA.

Dès que le vaisseau Cygnus atteindra l'ISS, il sera capturé par le bras robotique de la Station Spatiale pour être amarré sur la jonction Nadir du Node 1. Ce cargo Cygnus va supporter de nombreux efforts portant sur la recherche scientifique, incluant une étude sur le processus complexe de solidification du ciment afin d'explorer comment les niveaux de gravité comme ceux de la Lune et de Mars peuvent potentiellement affecter le durcissement du béton ; le développement d'un modèle mathématique montrant comment, pour un astronaute, la perception du mouvement, la position du corps et la distance aux objets changent dans l'espace ; un test de la première imprimante 3D intégrée et de son recycleur pour transformer des matériaux plastiques de récupération en filaments 3D de haute qualité pour créer ainsi les outils et matériaux nécessaires aux missions spatiales de longue durée, au-delà des orbites terrestres basse.

Thales Alenia Space fournit les cargos pressurisés Cygnus à Northrop Grumman depuis l'origine du programme avec un premier contrat signé en 2009 pour la livraison de 9 modèles et un second contrat en 2016 portant sur la fabrication de 9 modèles supplémentaires. Huit cargos opérationnels ont déjà été lancés, ainsi qu'un cargo de démonstration, quatre dans leur version originale et cinq dans leur version améliorée. Construits sur le site de Turin de Thales Alenia Space, ces modules de nouvelle génération utilisent le nouveau système de soudage par friction, et proposent une solution plus légère et plus efficace permettant d'accroître la capacité d'emport à la fois en terme de masse et de volume et permettant d'accommoder des contenants de formes irrégulières.

Ce lancement confirme non seulement la contribution continue de Thales Alenia Space au succès des missions Cygnus, mais aussi sa capacité à apporter son expertise aux futures missions d'exploration spatiale, coopérant ainsi à l'élargissement des frontières de la connaissance.

Thales Alenia Space a été choisie par Northrop Grumman pour faire partie de l'équipe travaillant sur l'étude NextStep2 pour la NASA, dédiée au développement des éléments du programme LOP-G (Lunar Orbital Platform - Gateway), anciennement connu sous le nom de Deep Space Gateway. Cette nouvelle infrastructure orbitale sera constituée de plusieurs modules d'utilisation et d'habitation pour l'équipage, ainsi que de modules logistiques, qui pourraient être basés sur l'évolution de la conception actuelle du Cygnus PCM. L'étude NextStep2 a récemment finalisé la revue du cycle de conception 2 et a démarré le cycle de conception 3. Les résultats de l'étude, ainsi que ceux développés en parallèle par d'autres équipes industrielles, seront évalués par la NASA pour définir et consolider la configuration de référence de la station lunaire LOP-G avant de passer à la phase de développement suivante. L'expérience accumulée dans la production et les opérations de Cygnus représentent une base solide pour les futures solutions d'exploration lunaire.

Photo: © Northrop Grumman

