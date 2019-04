Thales : Les 4 derniers satellites de la constellation O3b en orbite

Les 20 satellites de haute performance construits par Thales Alenia Space pour le compte de SES améliorent les services de communication à travers le monde

Cannes, le 4 avril 2019 - Les quatre derniers satellites de la constellation O3b, réalisés pour le compte de SES sous la maitrise d'œuvre Thales Alenia Space, société commune entre Thales (67%) et Leonardo (33%), sont à présent en orbite. Ils ont en effet été lancés avec succès aujourd'hui, depuis le Centre Spatial Guyanais (Amérique du Sud) par une fusée Soyouz opérée par Arianespace.

Avec le lancement de ces quatre derniers satellites, Thales Alenia Space a permis à SES d'étendre à 20 satellites sa constellation de satellites de télécommunications en orbite moyenne (MEO) actuelle. Cette constellation a été initiée en juin 2013 avec le lancement des 4 premiers satellites.

Grâce à ces satellites de haute performance, SES Networks, l'unité opérationnelle de données de SES, offre des services de communication pour les télécommunications, le secteur maritime, l'aéronautique, et les marchés de l'énergie, ainsi que pour les gouvernements et institutions à travers le monde.

Les satellites O3b sont positionnés à une altitude de 8000 km le long de l'équateur, quatre fois plus près de la Terre en comparaison des satellites géostationnaires. Opérant en bande Ka, ils offrent des services de télécommunications et de connectivité Internet comparables à la fibre optique à travers le monde.

« Thales Alenia Space se réjouit du succès de ce dernier lancement » a déclaré Jean-Loïc Galle, PDG de Thales Alenia Space.« Au travers de la constellation O3b, nous aidons notre client SES à accroitre son marché et améliorer les services de communication à travers le monde. Grâce à notre expertise inégalée, nous sommes prêts à offrir de nouvelles solutions de télécommunications aux performances accrues, avec des systèmes plus intégrés et digitaux. »

Thales Alenia Space est le leader mondial sur le marché des constellations, ayant fourni un total de 125 satellites sur trois constellations, Globalstar 2 (24), O3b (20) et Iridium® NEXT (81). Thales Alenia Space est donc le partenaire de référence dans le développement et déploiement des constellations de satellites de télécommunication en orbites basse et moyenne.

A propos de Thales Alenia Space

Combinant plus de quarante ans d'expérience et une diversité unique en terme d'expertise, de talents et de cultures les architectes de Thales Alenia Space conçoivent et délivrent des solutions innovantes pour les télécommunications, la navigation, l'observation de la Terre et la gestion de l'environnement, l'exploration, les sciences et les infrastructures orbitales. Les institutions, gouvernements et entreprises comptent sur Thales Alenia Space afin de concevoir, réaliser et livrer des systèmes satellitaires : pour géolocaliser et connecter les personnes et les objets partout dans le monde; pour observer notre Planète; pour optimiser l'utilisation des ressources de la Terre ainsi que celles de notre Système Solaire. Thales Alenia Space a la conviction que l'espace apporte une nouvelle dimension à l'humanité pour bâtir une vie meilleure et durable sur Terre. Société commune entre Thales (67%) et Leonardo (33 %), Thales Alenia Space forme la Space Alliance avec Telespazio pour proposer une offre complète de solutions incluant les services. Thales Alenia Space a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 2.5 milliards d'euros en 2018 et emploie approximativement 8000 personnes dans 9 pays. www.thalesaleniaspace.com

Copyrights: photos ©Thales Alenia Space ; vue d'artiste ©Thales Alenia Space/Briot

