Thales : Les forces navales néerlandaises et portugaises renforcent la protection de leurs navires grâce au système de guerre électronique de Thales

Alors que les systèmes modernes de guerre électronique doivent analyser jusqu'à cinq millions d'impulsions par seconde et que les transmissions électromagnétiques connaissent une croissance exponentielle dans l'ensemble du spectre électromagnétique (EMS), les systèmes traditionnels sont confrontés à un problème de saturation sans précédent, qui réduit les chances de détecter les menaces avec précision. La protection contre les menaces complexes et diverses qui exploitent l'EMS est donc une nécessité plus critique que jamais.

Bénéficiant de notre expertise transformative et de notre technologie numérique de pointe, Vigile D est le seul système capable de détecter simultanément des signaux multiples dans un large spectre de fréquences avec un taux de probabilité de détection de 100 %.

Notre technologie numérique permet de lancer des alertes avancées plus fiables et plus précises que les systèmes traditionnels, en détectant au plus tôt les armes guidées par radar, les systèmes de désignation de cibles ou les forces opérant à couvert, même quand le spectre électromagnétique est saturé.

En outre, par son engagement dans une démarche de progrès constant, Thales rend la guerre électronique plus polyvalente et plus transférable en tant que capacité militaire ; les équipements livrés à DMO utilisent des logiciels très faciles à mettre à jour, ainsi que des récepteurs numériques large bande basés sur une technologie disponible sur le marché, plus abordable.

Enfin, Vigile D est le seul système capable de fournir en temps réel aux décideurs des renseignements utiles pour comprendre et évaluer la situation et prendre ainsi de meilleures décisions opérationnelles.

« Thales se félicite que la DMO ait reconnu les bénéfices de la technologie numérique sur laquelle repose Vigile D. Les Pays-Bas sont non seulement un utilisateur avancé de la technologie de guerre électronique, mais également un client historique de Thales. L'adoption de la technologie Vigile D par deux autres forces navales de l'OTAN, en plus de la Royal Navy britannique, permettra de renforcer les échanges de données entre navires de guerre alliés. D'autres forces navales de l'OTAN sont en train d'étudier les possibilités d'intégrer Vigile-D dans leurs flottes, ce qui devrait élargir la famille Vigile-D et générer à la fois des synergies et des bénéfices dans une large communauté et ce pour plusieurs années. » Victor Chavez, PDG de Thales UK