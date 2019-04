Thales : Moody's relève sa perspective

04/04/2019 | 11:27

Thales grappille 0,2% alors que Moody's fait part d'un relèvement de sa perspective de 'négative' à 'stable' sur les notes de crédit attribuées au groupe d'électronique, à savoir 'A2' à long terme et 'P-1' à court terme, décision qui reflète .



En dépit de l'acquisition de Gemalto pour une valeur d'entreprise de 5,6 milliards d'euros, l'agence de notation estime que les paramètres de crédit clés ne vont pas se détériorer significativement par rapport aux attentes précédentes.



'L'acquisition elle-même n'est pas exagérément complexe et devrait accélérer la stratégie numérique de Thales, le transformant en un leader mondial de la sécurité numérique', déclare Jeanine Arnold, l'analyste principale pour le dossier.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.