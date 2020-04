Thales : Omnispace choisit Thales Alenia Space pour développer une infrastructure satellitaire reflétant sa vision d'un réseau hybride mondial

Cannes, 9 avril, 2020 - Omnispace, la société qui réinvente les communications mobiles en construisant un réseau hybride Satellite et Terrestre mondial, a annoncé aujourd'hui la sélection de Thales Alenia Space pour développer la composante initiale de son infrastructure de réseau satellitaire dédiée à l'Internet des Objets (IoT). Celle-ci permettra à Omnispace de mettre en œuvre sa vision consistant à fournir un réseau de communications hybride mondial basé sur les normes 3GPP1.

Société conjointe entre Thales (67%) et Leonardo (33%), Thales Alenia Space est en charge de la conception et de la construction d'un premier jeu de deux satellites qui seront exploités depuis l'orbite basse. Ces premiers satellites vont s'appuyer sur l'interface radiofréquence en bande étroite dédiée à l'Internet des Objets, définie par le 3GPP et permettront à Omnispace de poursuivre le développement et la mise en œuvre d'un réseau hybride mondial. Il s'agit d'une étape majeure alors qu' Omnispace entame le développement de sa constellation de satellites en orbite basse de nouvelle génération qui sera opérationnelle en bande S.

« Forte de son expertise en matière de constellations de satellites en orbite basse, Thales Alenia Space est parfaitement qualifiée pour soutenir notre vision consistant à fournir le premier réseau mondial 5G par satellites», a déclaré Ram Viswanathan, Président-Directeur-Général d'Omnispace LLC. «Cet investissement dans notre infrastructure satellitaire de nouvelle génération permet de progresser dans le développement de notre technologie et de démontrer nos capacités uniques, tandis que nous poursuivons nos efforts pour lancer notre vision élargie d'un réseau hybride mondial ».

«Thales Alenia Space est fière de collaborer avec Omnispace, qui adopte une approche holistique dans la conception, le développement et le déploiement de son infrastructure de réseau satellitaire de nouvelle génération, dédiée à l'Internet des Objets », a déclaré Hervé Derrey, Président Directeur Général de Thales Alenia Space. « Le choix d'Omnispace renforce la position de leadership de Thales Alenia Space comme partenaire industriel incontournable, et démontre notre expertise dans les communications par satellite dédiées à l'IoT. Nous sommes impatients de collaborer avec Omnispace pour mener à bien ce projet innovant ».

Le développement de ce premier ensemble de satellites débutera immédiatement, pour un lancement prévu en 2021. Omnispace et Thales Alenia Space, contribueront ainsi, aux côtés d'autres acteurs du secteur, au développement de la norme 3GPP relative aux réseaux non terrestres (NTN) qui sera mise en œuvre à l'échelle mondiale.

1 3GPP: 3rd Generation Partnership Project est une coopération entre organismes de normalisation en télécommunications



Vues d'artistes © Thales Alenia Space/Briot

