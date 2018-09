Thales : Pour révolutionner la mobilité Thales lance des services numériques et la plateforme idoine

Du Big Data au cloud en passant par l'internet des objets et le machine learning, les évolutions du monde numérique facilitent la prise de décision intelligente dans le secteur du transport. Toutes sont aujourd'hui réunies et sécurisées sur la nouvelle plateforme numérique de Thales.

Ces solutions offriront des avantages substantiels aux opérateurs comme aux passagers, améliorant performances et fiabilité tout en réduisant les coûts d'exploitation des réseaux de transport.

Thales tire ainsi pleinement parti de la transformation numérique, en s'appuyant sur ses compétences en connectivité et sur sa capacité à analyser des volumes considérables de données complexes pour améliorer en permanence la prise de décision et la mobilité des voyageurs.

Pour aider ses clients à réaliser leurs ambitions, Thales lance une gamme d'applications numériques qui offrira des avantages substantiels aux opérateurs de transport, aux services de maintenance comme aux passagers. Les entreprises cherchent constamment à améliorer leur efficacité opérationnelle et l'expérience voyageur : la transformation numérique est le moyen idéal pour y parvenir.

Cette nouvelle gamme de services, hébergée sur une plateforme numérique, répond aux nombreux besoins du secteur en permettant notamment un déploiement sur site et dans le cloud, et en accompagnant les entreprises aux différents stades de leur transformation digitale. Fort de 40 ans d'expérience en cybersécurité, la plateforme est cybersécurisée dès sa conception et Thales garantie la confidentialité des données. Guavus, entreprise de Thales pionnière de l'analyse des données en temps réel, exploite cette plateforme par laquelle les clients peuvent analyser des volumes considérables de données et optimiser leurs décisions en temps réel.

Entièrement paramétrable, la plateforme numérique de Thales, dont la conception obéit aux principes de l'architecture ouverte, aide les clients à gérer, développer et déployer facilement des solutions utilisant les dernières technologies. L'intégralité des produits et services Thales fonctionneront désormais depuis cette plateforme numérique unique, tout en pouvant être intégrés avec les applications internes du client et des solutions de tiers.

« Robuste et modulable, cette nouvelle plateforme est essentielle à la transformation numérique de l'industrie du transport. Elle offre déjà des bénéfices tangibles à nos premiers clients. L'architecture ouverte et sécurisée de la plateforme, et sa compatibilité avec tout mode de collaboration, aide nos clients à engager leur propre plan de transformation numérique. De plus, la flexibilité de ses modes de déploiement et le choix de technologies libres permettent de garantir la pérennité des investissements et des opérations comme exigée dans notre industrie. Tous ses développeurs travaillant sur une plateforme unique, Thales gagne en efficacité, et la plateforme fonctionne comme un 'écosystème de solutions' auquel chacun peut contribuer : nos développeurs maison, mais aussi nos clients et nos partenaires.» explique Amaury Jourdan, Chief Technical Officer des activités de transport terrestre chez Thales

Quelle est la valeur ajoutée pour les clients ?

Nous commençons par étudier les principaux enjeux et difficultés de nos clients. Pour cela, des données de sources multiples issues de systèmes opérationnels sont collectées et rassemblées - données réseau et ressources, données opérationnelles, données de signalisation, données de maintenance, flux de passagers, données de billettique. Toutes ces données complexes sont ensuite traitées, analysées et stockées dans le cloud sécurisé, puis présentées aux clients sous forme de tendances et de prévisions pour leur permettre de prendre des décisions plus intelligentes et clairvoyantes, sur la base d'éléments factuels.

La plateforme de services numériques se prête idéalement à servir les ambitions des opérateurs de transport, puisqu'elle les aidera à optimiser leurs performances et leur fiabilité, à améliorer l'expérience voyageur et à réduire le coût de possession du réseau ferré.

Une nouvelle gamme de services pour l'ère digitale

Sur le salon Innotrans 2018, Thales fait la démonstration de deux nouvelles applications numériques. La première, TIRIS, est un service de maintenance prédictive assurant une exploitation et une maintenance intelligentes.

D'énormes volumes de données sont traités et analysés pour prédire à quel moment un composant connaîtra une défaillance. De cette façon, les clients peuvent planifier et budgéter avec précision leur maintenance en flux tiré.

En réduisant les pannes de service et les opérations de maintenance imprévues, cette solution numérique profite également aux voyageurs, qui ne resteront plus coincés dans des trains en panne, ne manqueront plus leur train suite à une défaillance matérielle (points de défaillance ou panne de signalisation). Cette solution numérique réduira également le coût total de l'exploitation des réseaux de transport pour les gestionnaires d'infrastructures et les opérateurs ferroviaires, en réduisant les coûts de maintenance de 30 % et en améliorant la productivité de la main d'œuvre.

La seconde application, NAIA, est un outil d'analyse des trajets voyageurs qui documente le parcours des passagers pour que l'opérateur puisse améliorer l'expérience de sa clientèle en optimisant les horaires et améliorer la collecte des paiements grâce à une planification plus adaptée de la tarification. Cette application accroît également les recettes via un marketing et des campagnes de publicité plus ciblés, et une meilleure satisfaction clients aidera à réaliser des économies sur le déploiement de services clients.

Cette nouvelle capacité de services numériques est le fruit de plus de 10 ans de recherches et d'essais sur le terrain chez de nombreux opérateurs de transport ferroviaire et urbain.