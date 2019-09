Thales : Rapport financier semestriel 2019

o Principaux risques et incertitudes pour les six mois restants de l'exercice

J'atteste, qu'à ma connaissance, les comptes semestriels résumés au 30 juin 2019 sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel d'activité ci-joint présente un tableau fidèle des événements importants survenus au cours des six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties liées ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes pour les six mois restants de l'exercice.

Afin de mieux permettre le suivi et la comparabilité de ses performances opérationnelles et financières, Thales présente des données ajustées, dont l'EBIT et le résultat net ajusté, mesures à caractère non strictement comptable, qui permettent d'exclure des éléments non opérationnels et non récurrents. Le détail des ajustements est repris dans la « Présentation de l'information financière » de ce rapport.

PRÉSENTATION DE L'INFORMATION FINANCIÈRE

Principes comptables

Les comptes consolidés résumés au 30 juin 2019 ont été établis en conformité avec la norme IAS 34 (Information financière intermédiaire) et le référentiel IFRS tel qu'adopté par l'Union Européenne au 30 juin 20191.

Les comptes intermédiaires suivent des règles et méthodes comptables identiques à celles adoptées pour les comptes annuels établis au 31 décembre 2018, telles que détaillées dans le document de référence 2018 (notes 1 et 13 de l'annexe aux comptes consolidés), à l'exception de celles relatives aux contrats de location (norme IFRS 16), dont les impacts sont décrits en note 1.2 des états financiers consolidés.

L'interprétation IFRIC 23 (Incertitude relative aux traitements fiscaux), qui clarifie les règles de comptabilisation et d'évaluation des incertitudes liées à l'impôt sur les bénéfices, n'a pas d'impact significatif sur l'évaluation des impôts courants et différés du Groupe au 1er janvier 2019. Conformément au nouveau texte, les passifs d'impôts incertains précédemment présentés dans les provisions pour risques et charges ont été reclassés dans les dettes d'impôts sur les sociétés (cf. note 7.2). Le bilan au 31 décembre 2018 n'a pas été retraité.

Les amendements à IAS 28 (Intérêts à long terme dans des entreprises associées et des coentreprises), à IAS 19 (Modification, réduction ou liquidation de régime), ainsi que les améliorations annuelles des normes IFRS (cycle 2015- 2017), d'application obligatoire au 1er janvier 2019, n'ont pas d'incidence sur les comptes du Groupe.

Les nouvelles normes et interprétations publiées par l'IASB, mais non encore obligatoirement applicables, sont décrites dans la note 1 « Référentiel comptable » de l'annexe aux états financiers consolidés 2018 qui figure en page 184 du document de référence 2018.

Compte de résultat ajusté

Afin de mieux permettre le suivi et la comparabilité de ses performances opérationnelles et financières, le Groupe présente trois indicateurs clés, à caractère non strictement comptable, qui permettent d'exclure des éléments non opérationnels et/ou non récurrents. Ils sont déterminés comme suit :

L'EBIT, agrégat opérationnel ajusté, correspond au résultat opérationnel courant, augmenté de la quote-part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence, avant impact des écritures enregistrées dans le cadre de regroupements d'entreprises (amortissement des actifs évalués dans le cadre de l'allocation du prix d'acquisition, autres charges directement liées aux acquisitions).

Le résultat net ajusté correspond au résultat net, sous déduction des éléments suivants, nets des effets impôts correspondants :

amortissement des actifs évalués dans le cadre de l'allocation du prix d'acquisition (regroupements d'entreprises)

charges enregistrées au sein du résultat opérationnel courant ou du résultat financier 2 qui sont directement liées à ces regroupements d'entreprises

qui sont directement liées à ces regroupements d'entreprises résultat des cessions, variations de périmètre et autres

perte de valeur sur actifs immobilisés

variation de juste valeur des instruments dérivés de change (comptabilisés au sein des « autres résultats financiers » dans les comptes consolidés)

écarts actuariels sur les avantages à long terme (comptabilisés au sein du « résultat financier sur retraites et avantages à long terme » dans les comptes consolidés)

disponibles sur le site https://ec.europa.eu/info/law/international-accounting-standards-regulation-ec-no-1606-2002. La définition du résultat net ajusté a été adaptée pour prendre en compte les frais liés à l'acquisition de Gemalto enregistrés en résultat financier (8,4 M€ sur le S1 2018). Voir note 6.1 des états financiers consolidés au 31 décembre 2018

