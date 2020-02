Thales : Résultats annuels 2019

Le conseil d'administration de Thales (Euronext Paris : HO) s'est réuni le 25 février 2020 pour examiner les comptes de l'exercice 20191.

A cette occasion, Patrice Caine, Président-directeur général, a déclaré « Grâce à la mobilisation de ses 80 000 collaborateurs, Thales a terminé 2019 par un quatrième trimestre commercialement très dynamique. L'entrée en carnet de 12 projets de plus de 100 M€ chacun au cours du dernier trimestre nous permet de dépasser largement notre objectif de prises de commandes. Après 3 années de croissance supérieure à 5%, le chiffre d'affaires marque une pause, suite au ralentissement du marché spatial commercial et à une base de comparaison exceptionnellement élevée dans le Transport. L'EBIT et le résultat net ajusté progressent de 19%, portés par l'intégration réussie de Gemalto.

Notre feuille de route d'ici 2023 est inchangée, focalisée sur la génération de croissance rentable dans la durée.

Dans un contexte du début 2020 qui présente plusieurs facteurs d'incertitude, le business model de Thales, à la fois résilient et équilibré, est plus que jamais créateur de valeur. »

Prises de commandes : 19,1 Mds€, en hausse de 19% (+4% en variation organique 2 )

) Chiffre d'affaires : 18,4 Mds€, en hausse de 16,1% (+0,8% en variation organique)

EBIT3 : 2 008 M€, en hausse de 19% (+4% en variation organique)

Résultat net ajusté, part du Groupe 3 : 1 405 M€, en hausse de 19%

Free cash-flow opérationnel3 : 1 372 M€, 98% du résultat net ajusté, part du Groupe

Dividende 4 de 2,65€, en hausse de 27%

- Book-to-bill5 supérieur à 1, soutenant l'accélération de la croissance en 2021

- Chiffre d'affaires compris entre 19,0 et 19,5 Mds€

- Marge d'EBIT comprise entre 10,8% et 11,0%

En millions d'euros,

sauf résultat et dividende par action (en euros) 2019 20186 Variation totale Variation organique Prises de commandes 19 142 16 034 +19% +4% Carnet de commandes en fin de période 33 839 32 329 +5% +2% Chiffre d'affaires 18 401 15 855 +16,1% +0,8% EBIT3 2 008 1 685 +19% +4% en % du chiffre d'affaires 10,9% 10,6% +0,3 pt +0,3 pt Résultat net ajusté, part du Groupe3 1 405 1 178 +19% Résultat net ajusté,

part du Groupe, par action3 6,61 5,55 +19% Résultat net consolidé, part du Groupe 1 122 982 +14% Free cash-flow opérationnel3 1 372 811 +561 Trésorerie (dette) nette en fin de période3 -3 311 1 6737 -4 984

Notes

1 A la date de ce communiqué, les procédures d'audit des comptes ont été effectuées et le rapport des commissaires aux comptes est en cours d'émission.

2 Dans ce communiqué, « organique » signifie « à périmètre et taux de change constants ». Voir note méthodologique page 12 et calcul page 18.

3 Indicateurs financiers à caractère non strictement comptable, voir définitions en annexe, page 12.

4 Proposé à l'assemblée générale du 6 mai 2020.

5 Ratio des prises de commandes rapportées au chiffre d'affaires.

6 A compter du 1er janvier 2019, le Groupe applique la norme IFRS 16 « Contrats de location ». Le Groupe ayant retenu la méthode rétrospective modifiée, les chiffres 2018 figurant dans ce communiqué n'ont pas été retraités, à l'exception de la trésorerie nette au 31 décembre 2018. L'impact de cette norme sur les comptes 2019 est détaillé dans la note 1.2 des états financiers consolidés.

7 Au 1er janvier 2019 : trésorerie nette au 31 décembre 2018 (3 181 M€) moins dette de location IFRS 16 (1 507 M€)

Thales : Conférence de Presse Résultats Annuels 2019