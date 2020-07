Thales : Résultats du premier semestre 2020

Le conseil d'administration de Thales (Euronext Paris : HO) s'est réuni le 23 juillet 2020 pour examiner les comptes du premier semestre 2020 [1].

A cette occasion, Patrice Caine, Président-directeur général, a déclaré :

« Les résultats du premier semestre 2020 sont fortement marqués par l'impact de la pandémie du Covid-19. Comme prévu, la baisse du chiffre d'affaires et des résultats s'explique à la fois par la forte contraction du marché de l'aéronautique civile et par l'impact des mesures sanitaires sur la production et l'exécution des projets.

Au nom du conseil d'administration, je tiens à remercier tous les collaborateurs du Groupe qui se sont mobilisés pour servir nos clients tout au long de cette crise sans précédent.

Le plan global d'adaptation que nous avons lancé très tôt a permis d'atténuer fortement l'impact de la crise sur les comptes du premier semestre. Sur l'ensemble de l'année, ce plan devrait permettre d'économiser environ 800 millions d'euros.

Le premier semestre a été par ailleurs très actif du point de vue commercial, avec des succès historiques dans l'observation environnementale depuis l'espace et dans le naval militaire. Les contrats correspondants étant en cours de finalisation, ils devraient être intégrés dans les prises de commandes des tout prochains mois.

Au cours du deuxième semestre, sur la base d'un contexte sanitaire et économique se stabilisant, nous anticipons une augmentation significative de notre chiffre d'affaires par rapport au premier semestre et une marge opérationnelle récurrente [2] qui devrait revenir à un niveau proche de celui du second semestre 2019.

Grâce à son positionnement unique au cœur d'enjeux sociétaux majeurs du monde de demain - mobilité durable, sécurité, autonomie technologique, identité et sécurité digitales - Thales a tous les atouts pour retrouver la croissance rentable au sortir de la crise. »

Prises de commandes : 6,1 Mds€, en baisse de 13% (-23% en variation organique [3])

Chiffre d'affaires : 7,8 Mds€, en baisse de 5,4% (-13,6% en variation organique)

EBIT [4] : 348 M€, en baisse de 57% (-63% en variation organique)

Résultat net ajusté, part du Groupe [4] : 232 M€, en baisse de 60%

Résultat net consolidé, part du Groupe : 65 M€, en baisse de 88%

Free cash-flow opérationnel [4] : -471 M€

Fixation de nouveaux objectifs financiers 2020, sur la base d'un contexte sanitaire et économique se stabilisant :

- Book-to-bill [5] supérieur à 1, bénéficiant de la bonne orientation du secteur Défense & Sécurité

- Chiffre d'affaires compris entre 16,5 et 17,2 Mds€

- Impact du plan global d'adaptation : environ 800 M€ sur l'année [6]

- EBIT compris entre 1 300 et 1 400 M€

En millions d'euros

sauf résultat par action (en euros) S1

2020 S1

2019 Variation totale Variation organique Prises de commandes 6 092 6 995 -13% -23% Carnet de commandes en fin de période 31 662 31 701 -6% -6% Chiffre d'affaires 7 751 8 190 -5,4% -13,6% EBIT [4] 348 820 -57% -63% en % du chiffre d'affaires 4,5% 10,0% -5,5 pts -5,8 pts Résultat net ajusté, part du Groupe[4] 232 574 -60% Résultat net ajusté, part du Groupe,

par action[4] 1,09 2,70 -60% Résultat net consolidé, part du Groupe 65 557 -88% Free cash-flow opérationnel[4] -471 -332 -139 Trésorerie (dette) nette en fin de période -3 928 -4 397 [7] +469

Notes

[1] Les procédures de revue limitée des comptes ont été effectuées et le rapport des commissaires aux comptes a été émis à l'issue du Conseil d'administration

[2] Marge opérationnelle récurrente : EBIT avant charges de restructuration et contribution des JV, rapporté au chiffre d'affaires

[3] « Organique » signifie « à périmètre et taux de change constants ». Voir note méthodologique page 12 et calcul page 18 du communiqué

[4] Indicateurs financiers à caractère non strictement comptable, voir définitions en annexe, page 12 du communiqué

[5] Ratio des prises de commandes rapportées au chiffre d'affaires

[6] Dont 750 M€ d'économies intégrées à l'EBIT, et au moins de 50 M€ de baisse des investissements nets d'exploitation

[7] Dette nette au 30 juin 2019