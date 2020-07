Thales : Résultats du premier semestre 2020 – Communiqué de presse – 24 juillet 2020 0 24/07/2020 | 07:16 Envoyer par e-mail :

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 24 juillet 2020 Paris La Défense Thales publie ses résultats du premier semestre 2020 Prises de commandes : 6,1 Mds€, en baisse de 13% (-23% en variation organique 1 )

(-23% en variation organique ) Chiffre d'affaires : 7,8 Mds€, en baisse de 5,4% (-13,6% en variation organique)

(-13,6% en variation organique) EBIT 2 : 348 M€, en baisse de 57% (-63% en variation organique)

: 348 M€, en baisse de 57% (-63% en variation organique) Résultat net ajusté, part du Groupe 2 : 232 M€, en baisse de 60%

: 232 M€, en baisse de 60% Résultat net consolidé, part du Groupe : 65 M€, en baisse de 88%

Free cash-flow opérationnel 2 : -471 M€

cash-flow opérationnel : -471 M€ Fixation de nouveaux objectifs financiers 2020, sur la base d'un contexte sanitaire et économique se stabilisant :

Book-to-bill 3 supérieur à 1, bénéficiant de la bonne orientation du secteur Défense & Sécurité Chiffre d'affaires compris entre 16,5 et 17,2 Mds€ Impact du plan global d'adaptation : environ 800 M€ sur l'année 4 EBIT compris entre 1 300 et 1 400 M€

Le conseil d'administration de Thales (Euronext Paris : HO) s'est réuni le 23 juillet 2020 pour examiner les comptes du premier semestre 20205. Les résultats du premier semestre 2020 sont fortement marqués par l'impact de la pandémie du Covid-19. Comme prévu, la baisse du chiffre d'affaires et des résultats s'explique à la fois par la forte contraction du marché de l'aéronautique civile et par l'impact des mesures sanitaires sur la production et l'exécution des projets. Au nom du conseil d'administration, je tiens à remercier tous les collaborateurs du Groupe qui se sont mobilisés pour servir nos clients tout au long de cette crise sans précédent. Le plan global d'adaptation que nous avons lancé très tôt a permis d'atténuer fortement l'impact de la crise sur les comptes du premier semestre. Sur l'ensemble de l'année, ce plan devrait permettre d'économiser environ 800 millions d'euros. Le premier semestre a été par ailleurs très actif du point de vue commercial, avec des succès historiques dans l'observation environnementale depuis l'espace et dans le naval militaire. Les contrats correspondants étant en cours de finalisation, ils devraient être intégrés dans les prises de commandes des tout prochains mois. Dans ce communiqué, « organique » signifie « à périmètre et taux de change constants ». Voir note méthodologique page 12 et calcul page 18 Indicateurs financiers à caractère non strictement comptable, voir définitions en annexe, page 12 Ratio des prises de commandes rapportées au chiffre d'affaires Dont 750 M€ d'économies intégrées à l'EBIT, et au moins de 50 M€ de baisse des investissements nets d'exploitation Les procédures de revue limitée des comptes ont été effectuées et le rapport des commissaires aux comptes a été émis à l'issue du Conseil d'administration DIRECTION DE LA COMMUNICATION - Thales - Tour Carpe Diem - 31 Place des Corolles - 92098 Paris La Défense Cedex - France - Tel.: +33(0)1 57 77 86 26 - www.thalesgroup.com 1 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 24 juillet 2020 Paris La Défense Au cours du deuxième semestre, sur la base d'un contexte sanitaire et économique se stabilisant, nous anticipons une augmentation significative de notre chiffre d'affaires par rapport au premier semestre et une marge opérationnelle récurrente6 qui devrait revenir à un niveau proche de celui du second semestre 2019. Grâce à son positionnement unique au cœur d'enjeux sociétaux majeurs du monde de demain -mobilité durable, sécurité, autonomie technologique, identité et sécurité digitales - Thales a tous les atouts pour retrouver la croissance rentable au sortir de la crise. » Patrice Caine, Président-directeur général Chiffres clés En millions d'euros S1 S1 Variation Variation 2020 2019 totale organique sauf résultat par action (en euros) Prises de commandes 6 092 6 995 -13% -23% Carnet de commandes en fin de période 31 662 31 701 -6% -6% Chiffre d'affaires 7 751 8 190 -5,4% -13,6% EBIT7 348 820 -57% -63% en % du chiffre d'affaires 4,5% 10,0% -5,5 pts -5,8 pts Résultat net ajusté, part du Groupe7 232 574 -60% Résultat net ajusté, part du Groupe, 1,09 2,70 -60% par action7 Résultat net consolidé, part du Groupe 65 557 -88% Free cash-flow opérationnel7 -471 -332 -139 Trésorerie (dette) nette en fin de période -3 928 -4 3978 +469 Les nouvelles commandes du premier semestre 2020 s'établissent à 6 092 M€ et affichent une baisse de 13% par rapport au premier semestre 2019 (-23% à périmètre et taux de change constants) suite aux nombreux retards dans la finalisation et la signature des contrats dus à la crise sanitaire du Covid-19, et à l'effondrement de la demande dans l'aéronautique civile au deuxième trimestre. Au 30 juin 2020, le carnet de commandes consolidé reste solide à 31,7 Mds€, soit 1,7 année de chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires s'établit à 7 751 M€, en baisse de 5,4% par rapport au premier semestre 2019 et en baisse de 13,6% à périmètre et taux de change constants, intégrant un deuxième trimestre en baisse de 20% à périmètre et taux de change constants. Marge opérationnelle récurrente : EBIT avant charges de restructuration et contribution des JV, rapporté au chiffre d'affaires Indicateurs financiers à caractère non strictement comptable, voir définitions en annexe, page 12. Dette nette au 30 juin 2019. DIRECTION DE LA COMMUNICATION - Thales - Tour Carpe Diem - 31 Place des Corolles - 92098 Paris La Défense Cedex - France - Tel.: +33(0)1 57 77 86 26 - www.thalesgroup.com 2 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 24 juillet 2020 Paris La Défense Le Groupe affiche pour le premier semestre 2020 un EBIT de 348 M€ (4,5% du chiffre d'affaires), contre 820 M€ (10,0% du chiffre d'affaires) au premier semestre 2019, en baisse de 57%. La marge d'EBIT perd 5,8 points à périmètre et taux de change constants. Dès le début avril, Thales a mis en œuvre un plan global d'adaptation à la crise afin de maintenir ses capacités productives au service de ses clients, de limiter les impacts industriels et financiers de cette crise et de renforcer ses capacités de financement au cas où la crise s'amplifierait ou se prolongerait. Ce plan a généré des économies estimées à environ 320 M€ sur le premier semestre, soit environ 40% de l'impact de la crise sur la marge brute, estimé à 740 M€, ainsi qu'une baisse de 16% des investissements d'exploitation à périmètre constant. A 232 M€, le résultat net ajusté, part du Groupe est en baisse de 60%, en ligne avec la baisse de l'EBIT. Le résultat net consolidé, part du Groupe s'élève à 65 M€, en baisse de 88% par rapport au premier semestre 2019, période qui avait bénéficié de la plus-value de cession sur l'activité de GP HSM (pour un montant de 221 M€). A -471M€, le free cash-flowopérationnel du premier semestre 2020 traduit la saisonnalité habituelle du BFR et l'impact de la crise sanitaire, en partie compensé par les mesures prises dans le cadre du plan global d'adaptation. La dette nette s'élève à 3 928 M€ au 30 juin 2020, en baisse de 469 M€ sur un an. Prises de commandes S1 S1 Variation Variation En millions d'euros 2020 2019 totale organique Aérospatial 1 625 1 758 -8% -8% Transport 442 556 -21% -20% Défense & Sécurité 2 425 3 809 -36% -36% Identité & Sécurité Numériques 1 587 829 n.s. +5% Total - secteurs opérationnels 6 078 6 952 -13% -23% Autres 14 43 Total 6 092 6 995 -13% -23% Dont marchés matures9 4 566 5 280 -14% -21% Dont marchés émergents9 1 526 1 715 -11% -29% Les nouvelles commandes du premier semestre 2020 s'élèvent à 6 092 M€, en baisse de 13% par rapport au premier semestre 2019 (-23%à périmètre et taux de change constants10). Le ratio des prises de commandes rapportées au chiffre d'affaires (« book-to- Marchés matures : Europe, Amérique du nord, Australie, Nouvelle-Zélande ; marchés émergents : tous les autres pays. Voir tableau page 16 Compte tenu d'un effet change négatif de 16 M€ et d'un effet périmètre net positif de 728 M€, principalement lié à la consolidation de Gemalto au 1 er avril 2019 (secteur Identité & Sécurité Numériques) DIRECTION DE LA COMMUNICATION - Thales - Tour Carpe Diem - 31 Place des Corolles - 92098 Paris La Défense Cedex - France - Tel.: +33(0)1 57 77 86 26 - www.thalesgroup.com 3 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 24 juillet 2020 Paris La Défense bill ») s'élève à 0,79 sur le premier semestre 2020, contre 0,85 au S1 2019, et à 1,01 sur les 12 derniers mois. Au premier semestre 2020, Thales engrange 4 grandes commandes d'un montant unitaire supérieur à 100 M€, pour un montant total de 560 M€, contre 7 au premier semestre 2019 : 1 grande commande enregistrée au premier trimestre 2020, couvrant l'acquisition par un pays du Moyen-Orient d'un système de surveillance aérienne ;

Moyen-Orient d'un système de surveillance aérienne ; 3 grandes commandes enregistrées au deuxième trimestre 2020 : la fourniture de sonars de lutte anti-sous-marine à la marine américaine (secteur Défense & Sécurité) un contrat sécurisant la fourniture sur 10 ans de munitions à l'armée australienne 11 (secteur Défense & Sécurité) un contrat spatial pour un client dont l'identité demeure confidentielle

(secteur Aérospatial) Le Groupe a par ailleurs enregistré des succès commerciaux importants dans le naval militaire et dans l'observation de la terre depuis l'espace : En juin, l'office fédéral des équipements de l'armée allemande a sélectionné le consortium constitué des chantiers navals Damen, Blohm+Voss et de Thales pour la réalisation de 4 frégates MKS180, le plus important projet de l'histoire de la marine allemande.

L'agence spatiale européenne a sélectionné Thales Alenia Space sur 5 des 6 missions Copernicus prévues sur les prochaines années, dont 3 en tant que maître d'œuvre. Copernicus est le plus grand programme mondial de fourniture de données pour surveiller l'environnement. La signature des contrats correspondants étant attendue dans les prochaines semaines, ces projets seront intégrés dans les prises de commandes du deuxième semestre, pour un montant d'environ 1,7 milliards d'euros.12 A 5 532 M€, les prises de commandes d'un montant unitaire inférieur à 100 M€ sont en hausse de 4% par rapport au premier semestre 2019, après intégration de Gemalto. Le socle de petites commandes de moins de 10 M€ se maintient bien malgré la crise, contribuant à amortir la volatilité des gros contrats : elles sont en hausse de 7% après intégration de Gemalto, et en baisse de l'ordre de 5% à périmètre constant et en excluant l'impact de la forte baisse des commandes dans l'aéronautique civile. Du point de vue géographique13, les prises de commandes dans les marchés émergents sont en baisse de 11% après intégration de Gemalto, et de 29% à périmètre et taux de change constants. Les prises de commandes dans les marchés matures s'inscrivent quant à elles en baisse de 14% après intégration de Gemalto et en baisse de 21% à périmètre et taux de change constants. Contrat d'une valeur totale d'environ 600 M€ sur 10 ans, dont environ 200 M€ pris en carnet en 2020 Environ 1,5 Mds€ pour MKS180 et 200 M€ pour les premières tranches (phases B2 de définition avancée) des projets

Copernicus, conformément aux pratiques contractuelles de l'ESA Voir tableau page 16 DIRECTION DE LA COMMUNICATION - Thales - Tour Carpe Diem - 31 Place des Corolles - 92098 Paris La Défense Cedex - France - Tel.: +33(0)1 57 77 86 26 - www.thalesgroup.com 4 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 24 juillet 2020 Paris La Défense Les prises de commandes du secteur Aérospatial s'établissent à 1 625 M€ contre 1 758 M€ au premier semestre 2019 (-8%). Cette baisse limitée (compte tenu de l'effondrement de la demande dans l'aéronautique civile de l'ordre de 50% au deuxième trimestre) s'explique par un premier trimestre 2020 dynamique et par une base de comparaison favorable dans les activités spatiales, qui avaient enregistré peu de prises de commandes au cours du premier semestre 2019. A 442 M€, les prises de commandes du secteur Transport s'inscrivent en baisse de 21% par rapport au premier semestre 2019, affectées par des retards dans la finalisation de contrats liés à la crise sanitaire. Les prises de commandes dans le secteur Défense & Sécurité s'élèvent à 2 425 M€ contre 3 809 M€ au premier semestre 2019 (-36%), intégrant les 3 grandes commandes d'un montant unitaire supérieur à 100 M€ mentionnées ci-dessus. La baisse s'explique à la fois par la volatilité naturelle des grands contrats (3 grandes commandes au S1 2020 contre 6 au S1 2019) et par les retards dans la finalisation de contrats liés à la crise sanitaire. Le deuxième semestre 2020 devrait bénéficier de la résorption de ces retards, ainsi que de l'enregistrement des commandes liées au projet MKS180. A 1 587 M€, les prises de commandes du secteur Identité & Sécurité Numériques sont proches du chiffre d'affaires, la majorité des activités du secteur n'enregistrant pas de commandes à long terme. La forte hausse par rapport au premier semestre 2019 s'explique par l'intégration de Gemalto à partir du 1er avril 2019. Chiffre d'affaires S1 S1 Variation Variation En millions d'euros 2020 2019 totale organique Aérospatial 1 946 2 609 -25,4% -25,8% Transport 717 835 -14,1% -13,7% Défense & Sécurité 3 588 3 882 -7,6% -7,3% Identité & Sécurité Numériques 1 472 829 n.s. n.s. Total - secteurs opérationnels 7 723 8 155 -5,3% -13,6% Autres 28 35 Total 7 751 8 190 -5,4% -13,6% Dont marchés matures14 5 687 5 716 -0,5% -7,5% Dont marchés émergents14 2 064 2 474 -16,5% -27,9% Le chiffre d'affaires du premier semestre 2020 s'établit à 7 751 M€, contre 8 190 M€ au premier semestre 2019, en baisse de 5,4% après intégration de Gemalto. La variation organique (à périmètre et taux de change constants15) s'établit à -13,6%, le recul organique Marchés matures : Europe, Amérique du nord, Australie, Nouvelle-Zélande ; marchés émergents : tous les autres pays. Voir tableau page 16 Le calcul de la variation organique du chiffre d'affaires figure page 18 DIRECTION DE LA COMMUNICATION - Thales - Tour Carpe Diem - 31 Place des Corolles - 92098 Paris La Défense Cedex - France - Tel.: +33(0)1 57 77 86 26 - www.thalesgroup.com 5 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 24 juillet 2020 Paris La Défense du chiffre d'affaires s'expliquant par la baisse de 20% des ventes au deuxième trimestre, traduisant l'effondrement de la demande en aéronautique civile (de l'ordre de -50%) et les perturbations affectant les opérations dans l'ensemble des activités du Groupe. Du point de vue géographique16, la baisse du chiffre d'affaires est marquée dans les marchés émergents (-27,9% organique), traduisant des effets de phasage anticipés sur quelques grands contrats. La baisse est plus modérée dans les marchés matures (-7,5% organique). Dans le secteur Aérospatial, le chiffre d'affaires s'élève à 1 946 M€, en baisse organique de 25,8% par rapport au premier semestre 2019. Sans surprise, cette baisse du chiffre d'affaires touche tout particulièrement les activités du Groupe dans l'aéronautique civile (avionique de vol et systèmes multimédia et connectivité de cabine), directement affectées par la chute de la demande de l'ordre de 50%. Les autres activités (aéronautique militaire, spatial, tubes micro-ondes) sont affectées par la perturbation des opérations liées aux mesures sanitaires mises en place pendant le deuxième trimestre. Le secteur Transport enregistre un chiffre d'affaires de 717 M€, en baisse de 14,1% par rapport au premier semestre 2019 (-13,7% à périmètre et change constants). En plus des effets de phasage sur les grands contrats de signalisation ferroviaire urbaine (en particulier à Doha (Qatar) et à Londres) qui pèsent sur la croissance du secteur depuis fin 2018, la baisse s'explique par les perturbations liées à la crise sanitaire, notamment pour les activités d'installation et de tests sur site. Le chiffre d'affaires du secteur Défense & Sécurité s'élève à 3 588 M€, en baisse de 7,6% par rapport au premier semestre 2019 (-7,3% à périmètre et change constants). En dépit de la crise, 6 des 13 business lines de ce secteur restent en croissance, notamment dans les domaines navals, des communications militaires, et des véhicules protégés. Cette réduction limitée, après deux années de forte croissance organique (+8,5% au premier semestre 2018 et +6,8% au premier semestre 2019), traduit la dynamique solide des solutions du Groupe, qui s'appuie sur un carnet de commandes supérieur à 20 Mds€ à fin juin 2020. A 1 472 M€, le chiffre d'affaires du secteur Identité & Sécurité Numériques est stable à périmètre constant (S1 2019 + T1 2019 de Gemalto) par rapport au premier semestre 2019. La baisse organique de seulement 4,9% au deuxième trimestre traduit l'impact négatif de la crise sanitaire sur la demande pour les solutions biométriques et les modules de connexion IoT, en partie compensé par une dynamique supérieure aux attentes dans les cartes de paiement EMV et dans les cartes SIM. 16 Voir tableau page 16 DIRECTION DE LA COMMUNICATION - Thales - Tour Carpe Diem - 31 Place des Corolles - 92098 Paris La Défense Cedex - France - Tel.: +33(0)1 57 77 86 26 - www.thalesgroup.com 6 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 24 juillet 2020 Paris La Défense Résultats EBIT S1 S1 Variation Variation 2020 2019 totale organique En millions d'euros Aérospatial (109) 270 n.s. n.s. en % du chiffre d'affaires -5,6% 10,3% -15,9 pts -15,9 pts Transport 4 (42) n.s. n.s. en % du chiffre d'affaires 0,6% -5,0% +5,6 pts +5,6 pts Défense & Sécurité 359 564 -36% -36% en % du chiffre d'affaires 10,0% 14,5% -4,5 pts -4,6 pts Identité & Sécurité Numériques 140 37 n.s. n.s. en % du chiffre d'affaires 9,5% 4,5% +5,0 pts +7,2 pts Total - secteurs opérationnels 395 830 -52% -58% en % du chiffre d'affaires 5,1% 10,2% -5,1 pts -5,3 pts Autres - hors Naval Group (32) (39) n.s. n.s. Total - hors Naval Group 363 790 -54% -60% en % du chiffre d'affaires 4,7% 9,7% -5,0 pts -5,2 pts Naval Group (quote-part à 35%) (15) 29 n.s. n.s. Total 348 820 -57% -63% en % du chiffre d'affaires 4,5% 10,0% -5,5 pts -5,8 pts Le Groupe affiche pour le premier semestre 2020 un EBIT17 de 348 M€, soit 4,5% du chiffre d'affaires, contre 820 M€ (10,0% du chiffre d'affaires) au premier semestre 2019. Le plan global d'adaptation à la crise a généré des économies estimées à environ 320 M€ sur le premier semestre, soit un peu plus de 40% de la baisse de marge brute avant mesures, estimée à 740 M€. Lors de sa réunion du 23 juillet, le Conseil d'administration a accepté la proposition du Président-Directeur général de réduire, par solidarité avec les employés du Groupe affectés par les mesures de chômage partiel, sa rémunération fixe annuelle d'environ 10% sur la période d'activité restreinte. Ceci s'ajoute à la réduction très significative de sa rémunération variable annuelle 2020, laquelle représente, à la cible, 50% de sa rémunération globale annuelle 2020. Le secteur Aérospatial enregistre un EBIT de -109M€ (-5,6% du chiffre d'affaires), contre 270 M€ (10,3% du chiffre d'affaires) au premier semestre 2019. La perte enregistrée sur le semestre s'explique par l'impact sur la marge brute de la baisse significative du chiffre d'affaires (-25,4%) sur la période, en partie compensé par l'impact des mesures du plan global d'adaptation à la crise. 17 Indicateur financier à caractère non strictement comptable, voir définition en annexe, page 12, et calcul pages 14 et 15 DIRECTION DE LA COMMUNICATION - Thales - Tour Carpe Diem - 31 Place des Corolles - 92098 Paris La Défense Cedex - France - Tel.: +33(0)1 57 77 86 26 - www.thalesgroup.com 7 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 24 juillet 2020 Paris La Défense Le secteur Transport enregistre un EBIT de 4 M€ (0,6% du chiffre d'affaires), contre une perte de -42 M€ (5,0% du chiffre d'affaires) au premier semestre 2019. En dépit de la crise, le plan de transformation engagé dans ce secteur assure une poursuite de la hausse de la marge brute. L'EBIT bénéficie par ailleurs de la non-récurrence des éléments exceptionnels négatifs enregistrés au premier semestre 2019. Le secteur Défense & Sécurité enregistre un EBIT de 359 M€ (10,0% du chiffre d'affaires) contre 564 M€ au premier semestre 2019 (14,5% du chiffre d'affaires). Ce secteur maintient une marge à deux chiffres dans le contexte de crise sanitaire grâce à l'ajustement rapide des coûts indirects (dans les mêmes proportions que la baisse du chiffre d'affaires) combiné aux efforts continus d'accroissement de la marge brute, au strict contrôle des frais généraux et à la solide exécution des projets malgré les perturbations opérationnelles. A 140 M€ (9,5% du chiffre d'affaires), l'EBIT du secteur Identité & Sécurité Numériques bénéficie d'un effet mix positif sur la marge brute, des synergies de coûts, et d'une forte adaptation des coûts indirects dans le cadre du plan d'adaptation global mis en œuvre par le Groupe. Sur le premier semestre 2020, la contribution de Naval Group à l'EBIT est négative de 15 M€, contre une contribution positive de 29 M€ au premier semestre 2019. Cette baisse traduit les perturbations importantes de la production de navires et de sous-marins militaires dues aux mesures sanitaires mises en place (baisse de 26% du chiffre d'affaires sur la période). Les effets positifs des différentes actions mises en place devraient permettre à Naval Group de terminer l'année 2020 sur une contribution positive à l'EBIT de Thales. La hausse des intérêts financiers nets (-30M€ contre -16 M€ au premier semestre 2019) s'explique par l'accroissement de la dette moyenne du Groupe suite à l'acquisition de Gemalto. Les autres résultats financiers ajustés18 restent faibles (-15M€ contre -4 M€ au premier semestre 2019). A -20M€ contre -27 M€ au 30 juin 2019, le résultat financier sur retraites et avantages à long terme ajusté18 diminue légèrement grâce à la baisse continue des taux d'actualisation. Le résultat net ajusté, part du Groupe18 s'élève ainsi à 232 M€, contre 574 M€ au premier semestre 2019, après un impôt sur les bénéfices ajusté18 de -66M€ contre -184 M€ au premier semestre 2019. A 23,2% au 30 juin 2020 contre 26,6% au 30 juin 2019, le taux effectif d'imposition bénéficie notamment d'un mix pays favorable. Le résultat net ajusté, part du Groupe, par action18 ressort à 1,09 €, en baisse de 60% par rapport au premier semestre 2019 (2,70 €). A 65 M€, le résultat net consolidé, part du Groupe enregistre une baisse de 88% par rapport au premier semestre 2019, période qui avait bénéficié de la plus-valuede cession sur l'activité de GP HSM (pour un total de 221 M€). 18 Indicateur financier à caractère non strictement comptable, voir définition en annexe, page 12, et calcul pages 14 et 15 DIRECTION DE LA COMMUNICATION - Thales - Tour Carpe Diem - 31 Place des Corolles - 92098 Paris La Défense Cedex - France - Tel.: +33(0)1 57 77 86 26 - www.thalesgroup.com 8 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 24 juillet 2020 Paris La Défense Situation financière au 30 juin 2020 S1 S1 Variation En millions d'euros 2020 2019 Autofinancement d'exploitation avant intérêts et impôts 709 1 024 -315 + Variation du BFR et des provisions pour risques et charges (832) (1 022) +190 + Versement des contributions de retraites, hors (87) (73) -15 contributions au titre de la réduction des déficits au R-U + Intérêts financiers nets reçus (payés) (46) (22) -24 + Impôt sur les bénéfices payés (55) (64) +9 + Investissements nets d'exploitation (161) (175) +14 = Free cash-flow opérationnel (471) (332) -139 + Solde net des cessions (acquisitions) de filiales et (4) (5 175) +5 170 participations + Contributions au titre de la réduction des déficits de (49) (48) -1 financement des retraites au Royaume-Uni + Dividendes distribués - (336) +336 + Change et autres (94) (181) +87 = Variation de la trésorerie (dette) nette (617) (6 071) +5 453 Trésorerie (dette) nette en début de période (3 311) 1 673 + Variation de la trésorerie (dette) nette (617) (6 071) = Trésorerie (dette) nette en fin de période (3 928) (4 397) +469 Sur les six premiers mois de 2020, le free cash-flowopérationnel19 s'élève à -471M€, contre -332 M€ au premier semestre 2019. Cette évolution s'explique principalement par la baisse de l'autofinancement d'exploitation avant intérêts et impôts (-315 M€), toutefois plus réduite que la baisse de l'EBIT (-471 M€), en partie compensée par une variation négative du BFR moins importante que l'an dernier, bénéficiant notamment des mesures prises dans le cadre du plan global d'adaptation à la crise. Ce free cash-flow opérationnel intègre des investissements nets d'exploitation d'un montant de 161 M€, en baisse de 14 M€ par rapport au premier semestre 2019. A périmètre et taux de change constants, les mesures d'adaptation assurent une baisse de 28 M€ (-16%) par rapport au premier semestre 2019, supérieure à la baisse du chiffre d'affaires. Au 30 juin 2020, la dette nette s'élève à -3928 M€, en baisse de 469 M€ sur un an (-4 397 M€ au 30 juin 2019), et en hausse de 617 M€ depuis le 1er janvier 2020 (-3 311 M€). Comme approuvé par l'Assemblée Générale du 6 mai 2020, et dans un souci d'exemplarité vis-à-vis de l'ensemble des parties prenantes, le Groupe n'a pas distribué de dividende au cours du semestre. 19 Indicateur financier à caractère non strictement comptable, voir définition en annexe, page 12 DIRECTION DE LA COMMUNICATION - Thales - Tour Carpe Diem - 31 Place des Corolles - 92098 Paris La Défense Cedex - France - Tel.: +33(0)1 57 77 86 26 - www.thalesgroup.com 9 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 24 juillet 2020 Paris La Défense Au 30 juin 2020, les capitaux propres, part du Groupe s'élèvent à 4 843 M€, contre 5 449 M€ au 31 décembre 2019, principalement sous l'effet de la hausse des engagements de retraite liée à la baisse du taux d'actualisation au Royaume-Uni. Le Groupe bénéficie d'une situation financière très solide. Au 30 juin 2020, il disposait de 3,8 milliards d'euros de trésorerie et d'équivalents de trésorerie et de 2 lignes de crédit bancaires confirmées et non tirées d'un montant total de 2,8 Mds€, l'une expirant en octobre 2021 et l'autre en décembre 2021. La prochaine échéance obligataire est en mars 2021 et porte sur 300 M€. Perspectives L'environnement global demeure profondément modifié par la crise sanitaire du Covid-19, qui affecte Thales comme toutes les entreprises. Le contexte sanitaire et macro- économique reste incertain et pourrait en particulier affecter la vitesse de redressement du trafic aérien et les plans d'investissements des entreprises, notamment dans la cybersécurité et l'Internet des objets. Grâce à la mobilisation de l'ensemble des équipes, Thales anticipe dès l'été le retour de la productivité interne à un niveau proche de la normale. L'activité restera néanmoins toujours perturbée par les restrictions de voyage et les difficultés d'accès sur certains sites des clients, ainsi que par des problématiques ponctuelles d'approvisionnement. Le Groupe pourra par ailleurs s'appuyer sur la visibilité conférée par son carnet de commande de plus de 31 Mds€, et la bonne orientation des commandes du secteur Défense & Sécurité. Thales bénéficiera enfin du plein effet du plan global d'adaptation, qui devrait se traduire par des économies de l'ordre de 800 M€ sur l'année : environ 750 M€ sur l'EBIT, et au moins 50 M€ de baisse des investissements nets d'exploitation20, au moins en ligne avec la baisse attendue du chiffre d'affaires. Ainsi, sur la base d'un contexte sanitaire et économique se stabilisant, Thales se fixe les objectifs suivants pour 2020 : Comme en 2019, un ratio de book-to-bill supérieur à 1 ;

; Un chiffre d'affaires dans la fourchette de 16,5 à 17,2 Mds€ 21 , intégrant des perturbations toujours importantes de l'aéronautique civile combinées au redressement de la productivité dans les autres secteurs ; 20 Investissements nets d'exploitation en 2019 : 496 M€ 21 Sur la base du périmètre et des taux de change de juillet 2020 DIRECTION DE LA COMMUNICATION - Thales - Tour Carpe Diem - 31 Place des Corolles - 92098 Paris La Défense Cedex - France - Tel.: +33(0)1 57 77 86 26 - www.thalesgroup.com 10 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 24 juillet 2020 Paris La Défense Un EBIT compris entre 1 300 et 1 400 M€ 22 , correspondant à une marge d'EBIT d'environ 8% sur l'année, grâce au plein effet du plan global d'adaptation, à la poursuite des initiatives de compétitivité mises en œuvre dans le cadre du plan Ambition 10 et à la montée en puissance des synergies de coûts liées à l'acquisition de Gemalto. Au second semestre 2020, la marge opérationnelle récurrente23 devrait ainsi revenir à un niveau proche de celui du second semestre 2019. **** Ce communiqué peut contenir des déclarations de nature prospective. Ces déclarations constituent soit des tendances, soit des objectifs et ne sauraient être considérées comme des prévisions de résultat ou de tout autre indicateur de performance. Les résultats effectifs peuvent différer sensiblement des déclarations prospectives en raison d'un certain nombre de risques et d'incertitudes, tels que notamment décrits dans le Document de Référence de la société, déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers. A propos de Thales Thales (Euronext Paris: HO) est un leader mondial des hautes technologies qui investit dans les innovations du numérique et de la « deep tech » - connectivité, big data, intelligence artificielle, cybersécurité et quantique - pour construire un avenir de confiance, essentiel au développement de nos sociétés. Le Groupe propose des solutions, services et produits qui aident ses clients - entreprises, organisations, Etats - dans les domaines de la défense, de l'aéronautique, de l'espace, du transport et de l'identité et sécurité numériques, à remplir leurs missions critiques en plaçantl'humain au cœur des décisions. Thales compte 83 000 collaborateurs dans 68 pays. En 2019, le Groupe a réalisé un chiffre d'affairesde 19 milliards d'euros (sur la base de données intégrant Gemalto sur 12 mois). CONTACTS EN SAVOIR PLUS Thales, relations médias Groupe Thales Cédric Leurquin +33 (0)1 57 77 90 93 cedric.leurquin@thalesgroup.com Thales, analystes / investisseurs Bertrand Delcaire +33 (0)1 57 77 89 02 ir@thalesgroup.com Sur la base de 130 M€ de charges de restructuration (102 M€ en 2019) et de 70 M€ de contribution des JVs (171 M€ en

2019) Marge opérationnelle récurrente : EBIT avant charges de restructuration et contribution des JV, rapporté au chiffre d'affaires DIRECTION DE LA COMMUNICATION - Thales - Tour Carpe Diem - 31 Place des Corolles - 92098 Paris La Défense Cedex - France - Tel.: +33(0)1 57 77 86 26 - www.thalesgroup.com 11 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 24 juillet 2020 Paris La Défense DIRECTION DE LA COMMUNICATION - Thales - Tour Carpe Diem - 31 Place des Corolles - 92098 Paris La Défense Cedex - France - Tel.: +33(0)1 57 77 86 26 - www.thalesgroup.com 12 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 24 juillet 2020 Paris La Défense Annexes Note méthodologique Dans ce communiqué, les montants exprimés en millions d'euros sont arrondis au million le plus proche. Par conséquent, les sommes des montants arrondis peuvent présenter des écarts non significatifs par rapport aux totaux reportés. Tous les ratios et variations sont calculés à partir des montants sous-jacents. La variation organique d'un indicateur monétaire mesure son évolution indépendamment des effets mécaniques de variation des taux de change et de périmètre du Groupe. Elle est obtenue en calculant la variation entre la valeur de cet indicateur pour l'année n-1, actualisée aux taux de change de l'année n pour les entités reportant en devises autres que l'euro, dont est déduite la valeur de l'indicateur pour les cessions réalisées au cours de l'année n, et la valeur de cet indicateur pour l'année n, dont est déduite la valeur de l'indicateur pour les acquisitions réalisées au cours de l'année n. Le calcul de la variation organique du chiffre d'affaires est détaillé en page 18. Définition des indicateurs financiers à caractère non strictement comptable Afin de mieux permettre le suivi et la comparabilité de ses performances opérationnelles et financières, le Groupe présente trois indicateurs clés, à caractère non strictement comptable, qui permettent d'exclure des éléments non opérationnels et/ou non récurrents. Ils sont déterminés comme suit : L' EBIT , agrégat opérationnel ajusté, correspond au résultat opérationnel courant, augmenté de la quote-part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence, avant impact des écritures enregistrées dans le cadre de regroupements d'entreprises

(amortissement des actifs évalués dans le cadre de l'allocation du prix d'acquisition, autres charges directement liées aux acquisitions).

, agrégat opérationnel ajusté, correspond au résultat opérationnel courant, augmenté de la quote-part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence, avant impact des écritures enregistrées dans le cadre de regroupements d'entreprises (amortissement des actifs évalués dans le cadre de l'allocation du prix d'acquisition, autres charges directement liées aux acquisitions). Le résultat net ajusté correspond au résultat net, sous déduction des éléments suivants, nets des effets impôts correspondants :

o amortissement des actifs évalués dans le cadre de l'allocation du prix d'acquisition (regroupements d'entreprises) ;

o charges enregistrées au sein du résultat opérationnel courant ou du résultat financier 24 qui sont directement liées à ces regroupements d'entreprises ;

o résultat des cessions, variations de périmètre et autres ; o perte de valeur sur actifs immobilisés ;

o variation de juste valeur des instruments dérivés de change (comptabilisés au sein des « autres résultats financiers » dans les comptes consolidés) ;

o écarts actuariels sur les avantages à long terme (comptabilisés au sein du

correspond au résultat net, sous déduction des éléments suivants, nets des effets impôts correspondants : amortissement des actifs évalués dans le cadre de l'allocation du prix d'acquisition (regroupements d'entreprises) ; charges enregistrées au sein du résultat opérationnel courant ou du résultat financier qui sont directement liées à ces regroupements d'entreprises ; résultat des cessions, variations de périmètre et autres ; perte de valeur sur actifs immobilisés ; variation de juste valeur des instruments dérivés de change (comptabilisés au sein des « autres résultats financiers » dans les comptes consolidés) ; écarts actuariels sur les avantages à long terme (comptabilisés au sein du résultat financier sur retraites et avantages à long terme » dans les comptes consolidés).

24 La définition du résultat net ajusté a été adaptée pour prendre en compte les frais liés à l'acquisition de Gemalto enregistrés en résultat financier (8,4 M€ en 2018). Voir note 6.1 des états financiers consolidés au 31 décembre 2018 DIRECTION DE LA COMMUNICATION - Thales - Tour Carpe Diem - 31 Place des Corolles - 92098 Paris La Défense Cedex - France - Tel.: +33(0)1 57 77 86 26 - www.thalesgroup.com 13 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 24 juillet 2020 Paris La Défense Le free cash-flow opérationnel correspond au cash-flow net des activités opérationnelles avant contributions au titre de la réduction des déficits de financement des régimes de retraite au Royaume-Uni, et après déduction des investissements nets d'exploitation. Les définitions de l'EBIT et du résultat net ajusté impliquent la définition d'autres agrégats sur le compte de résultat ajusté : coût de l'activité ajusté, marge brute ajustée (qui correspond à la différence entre le chiffre d'affaires et le coût de l'activité ajusté), coûts indirects ajustés, autres résultats financiers ajustés, résultat financier sur retraites et avantages à long terme ajusté, impôt sur les bénéfices ajusté, résultat net ajusté, part du Groupe, par action, dont le calcul est détaillé pages 14 et 15. La trésorerie (dette) nette correspond à la différence entre la somme des postes trésorerie et équivalents de trésorerie » et « actifs financiers courants » et les dettes

financières à court et long-terme, après déduction des instruments dérivés en couverture de taux. A compter du 1 er janvier 2019, elle intègre la dette de location inscrite au bilan dans le cadre de l'application de la norme IFRS 16. Son calcul figure dans la note 6.2 des états financiers consolidés. Il est rappelé que seuls les états financiers consolidés au 31 décembre 2019 font l'objet d'un audit des commissaires aux comptes, y compris l'EBIT dont le calcul est détaillé dans la note 2 « informations sectorielles », la trésorerie (dette) nette, dont la définition et le calcul figurent dans la note 6.2 « trésorerie (dette financière) nette », et le free cash-flow opérationnel, dont la définition et le calcul sont précisés dans la note 7 « variation de la trésorerie (dette) nette ». Les données financières ajustées autres que celles fournies dans ces notes font l'objet de travaux de vérification au titre de la lecture d'ensemble des informations du présent communiqué. L'impact des écritures d'ajustement sur les comptes de résultat au 30 juin 2020 et au 30 juin 2019 est détaillé dans les tableaux des pages 14 et 15. Le calcul du free cash-flow opérationnel est détaillé page 9. DIRECTION DE LA COMMUNICATION - Thales - Tour Carpe Diem - 31 Place des Corolles - 92098 Paris La Défense Cedex - France - Tel.: +33(0)1 57 77 86 26 - www.thalesgroup.com 14 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 24 juillet 2020 Paris La Défense Compte de résultat ajusté, EBIT et résultat net ajusté - S1 2020 En millions d'euros sauf résultat par action (en euros) Compte de Ajustements Compte de résultat résultat consolidé (1) (2) (3) (4) ajusté S1 2020 S1 2020 Chiffre d'affaires 7 751 7 751 Coût de l'activité (6 156) 252 (5 904) Frais de R&D (491) 0 (491) Frais commerciaux (672) 1 (671) Frais généraux et administratifs (310) 2 (308) Coûts des restructurations (30) 0 (30) Résultat opérationnel courant 92 255 N/A Résultat des cessions, variations de 45 (45) 0 périmètre et autres Perte de valeur sur actifs immobilisés 0 0 Quote-part dans le résultat des sociétés (13) 14 1 mises en équivalence EBIT N/A 269 (45) 348 Intérêts financiers nets (30) (30) Autres résultats financiers (49) 34 (15) Résultat financier sur retraites et (18) (2) (20) avantages à long terme Impôt sur les bénéfices 20 (74) 0 (12) 1 (66) Taux effectif d'impôt sur les bénéfices * +49,6% -23,2% Résultat net 47 195 (45) 22 (1) 218 Intérêts minoritaires (18) 4 (14) Résultat net, part du Groupe 65 191 (45) 22 (1) 232 Nombre moyen d'actions (milliers) 212 704 212 704 Résultat net, part du Groupe, 0,31 1,09 par action (en euros) Impôt sur les bénéfices divisé par le résultat net avant impôt sur les bénéfices et avant quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence Ajustements (voir définitions page 12) : Impact des regroupements d'entreprises : amortissement des actifs évalués dans le cadre de l'allocation du prix d'acquisition, autres charges directement liées aux acquisitions. Résultat des cessions, variations de périmètre et autres Variation de juste valeur des instruments dérivés de change Ecarts actuariels sur avantages à long terme DIRECTION DE LA COMMUNICATION - Thales - Tour Carpe Diem - 31 Place des Corolles - 92098 Paris La Défense Cedex - France - Tel.: +33(0)1 57 77 86 26 - www.thalesgroup.com 15 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 24 juillet 2020 Paris La Défense Compte de résultat ajusté, EBIT et résultat net ajusté - S1 2019 En millions d'euros sauf résultat par action (en euros) Compte de Ajustements Compte de résultat résultat consolidé (1) (2) (3) (4) ajusté S1 2019 S1 2019 Chiffre d'affaires 8 190 8 190 Coût de l'activité (6 084) 97 (5 987) Frais de R&D (477) 1 (476) Frais commerciaux (639) 1 (638) Frais généraux et administratifs (306) 0 (306) Coûts des restructurations (58) 14 (44) Amort. des actifs incorporels acquis (PPA) (128) 128 0 Résultat opérationnel courant 498 241 N/A Résultat des cessions, variations de 220 (220) 0 périmètre et autres Perte de valeur sur actifs immobilisés 0 0 Quote-part dans le résultat des sociétés 67 14 80 mises en équivalence EBIT N/A 255 (220) 820 Intérêts financiers nets (16) (16) Autres résultats financiers (44) 40 (4) Résultat financier sur retraites et (39) 11 (27) avantages à long terme Impôt sur les bénéfices (123) (71) 24 (12) (3) (184) Taux effectif d'impôt sur les bénéfices * -19,8% -26,6% Résultat net 564 184 (196) 28 8 588 Intérêts minoritaires (7) (7) (14) Résultat net, part du Groupe 557 574 177 (196) 28 8 Nombre moyen d'actions (milliers) 212 518 212 518 Résultat net, part du Groupe, 2,62 2,70 par action (en euros) Impôt sur les bénéfices divisé par le résultat net avant impôt sur les bénéfices et avant quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence Ajustements (voir définitions page 12) : Impact des regroupements d'entreprises : amortissement des actifs évalués dans le cadre de l'allocation du prix d'acquisition, autres charges directement liées aux acquisitions. Résultat des cessions, variations de périmètre et autres Variation de juste valeur des instruments dérivés de change Ecarts actuariels sur avantages à long terme DIRECTION DE LA COMMUNICATION - Thales - Tour Carpe Diem - 31 Place des Corolles - 92098 Paris La Défense Cedex - France - Tel.: +33(0)1 57 77 86 26 - www.thalesgroup.com 16 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 24 juillet 2020 Paris La Défense Prises de commandes par destination - S1 2020 S1 S1 Variation Variation Poids S1 2020 2020 2019 totale organique En millions d'euros en % France 1 270 2 075 -39% -40% 21% Royaume-Uni 393 551 -29% -34% 6% Autres pays d'Europe 1 304 1 560 -16% -26% 21% Sous-total Europe 2 967 4 186 -29% -34% 49% Etats-Unis et Canada 1 198 821 +46% +21% 20% Australie et Nouvelle-Zélande 402 274 +47% +48% 7% Total marchés matures 4 566 5 280 -14% -21% 75% Asie 705 1 046 -33% -45% 12% Proche et Moyen-Orient 439 359 +23% -5% 7% Reste du Monde 381 310 +23% -3% 6% Total marchés émergents 1 526 1 715 -11% -29% 25% Total tous marchés 6 092 6 995 -13% -23% 100% Chiffre d'affaires par destination - S1 2020 S1 S1 Variation Variation Poids S1 2020 2020 2019 totale organique En millions d'euros en % France 2 014 2 090 -3.7% -4.9% 26% Royaume-Uni 562 587 -4.3% -8.6% 7% Autres pays d'Europe 1 676 1 722 -2.6% -11.2% 22% Sous-total Europe 4 251 4 399 -3.4% -7.9% 55% Etats-Unis et Canada 955 856 +11.6% -12.0% 12% Australie et Nouvelle-Zélande 480 461 +4.1% +5.6% 6% Total marchés matures 5 687 5 716 -0.5% -7.5% 73% Asie 1 012 1 191 -15% -27.4% 13% Proche et Moyen-Orient 553 749 -26.3% -31.6% 7% Reste du Monde 500 533 -6.3% -23.9% 6% Total marchés émergents 2 064 2 474 -16.5% -27.9% 27% Total tous marchés 7 751 8 190 -5.4% -13.6% 100% DIRECTION DE LA COMMUNICATION - Thales - Tour Carpe Diem - 31 Place des Corolles - 92098 Paris La Défense Cedex - France - Tel.: +33(0)1 57 77 86 26 - www.thalesgroup.com 17 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 24 juillet 2020 Paris La Défense Prises de commandes et chiffre d'affaires - T2 2020 Prises de commandes T2 T2 Variation Variation 2020 2019 totale organique En millions d'euros Aérospatial 846 1 086 -22% -22% Transport 286 307 -7% -7% Défense & Sécurité 1,465 2 507 -42% -41% Identité & Sécurité Numériques 826 795 +4% +5% Total - secteurs opérationnels 3 423 4 696 -27% -27% Autres 7 27 Total 3 429 4 722 -27% -27% Chiffre d'affaires En millions d'euros Aérospatial 862 1 388 -37.9% -38.1% Transport 370 437 -15.3% -14.3% Défense & Sécurité 1 864 2 195 -15.1% -14.8% Identité & Sécurité Numériques 745 794 -6.0% -4.9% Total - secteurs opérationnels 3 842 4 814 -20,2% -19,9% Autres 11 14 Total 3 852 4 828 -20,2% -19,9% DIRECTION DE LA COMMUNICATION - Thales - Tour Carpe Diem - 31 Place des Corolles - 92098 Paris La Défense Cedex - France - Tel.: +33(0)1 57 77 86 26 - www.thalesgroup.com 18 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 24 juillet 2020 Paris La Défense Variation organique du chiffre d'affaires par trimestre CA Effet Impact CA Impact Variation Variation des des En millions 2019 change 2020 totale organique cessions acquis. d'euros 1er trimestre 3 361 -0 - 3 899 +697 -16,0% -4,7% 2ème trimestre 4 829 -20 - 3 852 +0 -20,2% -19,9% 1er semestre 8 190 -20 - 7 751 +697 -5,4% -13,6% Principaux effets de périmètre : Cessions : néant

Acquisitions : consolidation de Gemalto à compter du 1 er avril 2019 (secteur Identité & Sécurité Numériques) Impact du 1er trimestre 2019 de Gemalto En millions d'euros Chiffre d'affaires EBIT Marge d'EBIT Thales S1 2019 8 190 820 10,0% + Gemalto T1 2019* 652 10 = Thales + Gemalto S1 2019 8 841 829 9,4% (*) Voir Note 1.2 des comptes consolidés au 31 décembre 2019. DIRECTION DE LA COMMUNICATION - Thales - Tour Carpe Diem - 31 Place des Corolles - 92098 Paris La Défense Cedex - France - Tel.: +33(0)1 57 77 86 26 - www.thalesgroup.com 19 La Sté THALES SA a publié ce contenu, le 24 juillet 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

