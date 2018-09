Thales : SelTracTM G7, le système de contrôle des trains de dernière génération de Thales

SelTrac™ G7 est la solution de contrôle automatique des trains de dernière génération conçue par Thales et leader sur le marché.

Doté des dernières avancées technologiques, elle permet de réduire significativement les coûts d'exploitation et de maintenance, tout en garantissant la sûreté des passagers.

Cybersécurisé dès sa conception, SelTrac™ G7 ajoute une couche de sécurité pour assurer la continuité des opérations dans un environnement toujours plus exposé aux cybermenaces.

A l'occasion d'innotrans 2018, Thales, l'inventeur du système CBTC (Communications Based Train Control) présente sa septième génération de système de contrôle des trains. SelTracTM G7 offre les dernières technologies et fonctionnalités disponibles sur le marché pour permettre aux opérateurs de réaliser leurs grandes ambitions et aux passagers de bénéficier de la meilleur expérience voyageur.

Pour les opérateurs ferroviaires, l'enjeu principal est de transporter les passagers de façon sure et efficace et, en cas de perturbations, de maintenir la circulation des trains et rétablir le trafic le plus rapidement possible. Egalement, avec plus de 50% de la population mondiale vivant en ville, chiffre qui devrait atteindre plus de 70% d'ici 2050, la modernisation des réseaux de métros est cruciale pour accroitre leurs capacités sans interrompre les opérations quotidiennes. Les deux principales composantes du système de contrôle des trains SelTrac™ reposent sur la digitalisation et les communications mobiles permettant de bénéficier des dernières avancées technologiques. L'innovation est au cœur de la stratégie de Thales et les nouvelles technologies développées pour les marchés du Groupe aux enjeux critiques tels que de la défense, la sécurité ou l'avionique, peuvent être adaptées au domaine ferroviaire.

En capitalisant sur la capacité d'innovation et l'expertise du groupe Thales, cette dernière génération de contrôle des trains est cybersécurisée dès sa conception et compatible avec les systèmes de demain. Cette nouvelle solution est aussi conçue pour s'inscrire dans la durée et la continuité, évitant ainsi une re-signalisation perturbante pour la ligne. Elle doit permettre aux opérateurs d'adopter les dernières technologies sans craindre d'incidences sur les opérations.

Cette septième génération du CBTC de Thales propose aux opérateurs de transports publics des fonctionnalités qui leur permettent de gérer l'évolution et l'extension de leur réseau, ainsi que de leur flotte, tout en préparant l'avenir.

Au niveau du centre de commande centralisée, l'interface homme-machine a été développée en technologie Web ce qui permet aux utilisateurs de configurer leur poste comme ils le souhaitent.

Au niveau du train, les équipements embarqués sont réduits d'environ 20%, libérant plus d'espace pour les passagers.

En matière de télécommunication, SelTrac™ G7 est capable de fonctionner avec n'importe quel système, y compris les dernières technologies disponibles comme la Long Term Evolution (LTE). Ces évolutions sont utilisées afin d'améliorer la robustesse du système dans son ensemble.

Comme depuis sa première génération, SelTrac™ G7 sait aussi être déployé et opéré sans nécessiter l'installation d'un système de détection secondaire, réduisant ainsi drastiquement les coûts d'acquisition et de maintenance.

Enfin, le fait que SelTrac™ G7 puisse opérer la ligne de façon bi-directionnelle permet à l'opérateur, en cas de rame bloquée en station, de reconfigurer entièrement son réseau afin de réduire ou neutraliser l'impact pour les voyageurs.

«Pionnier de la technologie en signalisation urbaine depuis le lancement du premier système il y a plus de 30 ans, SelTrac™ est devenu une référence dans le monde entier. Installé sur 86 lignes de métro dans 40 villes du monde, il contribue à transporter plus de 3 milliards de passagers chaque année. Avec cette nouvelle génération, Thales accompagne la transformation digitale de ses clients en proposant un système doté des dernières technologies et ouvre la voie à l'opération autonome du train pour les 30 prochaines années et au-delà.» Dominique Gaiardo, Directeur général des activités de signalisation urbaine, Thales