Thales : Semaine pour l’Emploi des Personnes Handicapées, déclinée sur les sites de Cannes et Toulouse de Thales Alenia Space

Semaine pour l'Emploi des Personnes Handicapées,

déclinée sur les sites de Cannes et Toulouse de Thales Alenia Space

Cannes, 19 novembre 2018 - Depuis maintenant 11 ans, Thales Alenia Space mène une politique très proactive en matière d'intégration des personnes en situation de handicap : recrutement et maintien dans l'emploi, accès à l'information ou encore accueil des personnes en situation de handicap sur ses sites. Il est également essentiel de sensibiliser de manière régulière l'ensemble des salarié(e)s sur la problématique du handicap, c'est pourquoi Thales Alenia Space attire l'attention, de manière régulière, de l'ensemble de ses salarié(e)s sur cette problématique.

Thales Alenia Space profite de la Semaine pour l'Emploi des Personnes Handicapées pour aller plus loin en proposant sur ses sites cannois et toulousains différents ateliers pratiques, conférences, expositions, partenariats. Pour rappel, les deux établissements français Thales Alenia Space sont reconnus « handi-accueillants » selon la norme AFNOR X50-783* depuis 2014. Thales Alenia Space et le Groupe Thales considèrent la diversité comme un véritable facteur d'innovation et de performance.

Au programme cette année sur Cannes, une conférence sur la neuro-diversité et l'autisme avec Andreia Santos, Psychologue et Docteur en Neuropsychologie travaillant avec le Centre de Recherche Autistique, un forum à destination des TPE et PME ayant pour but de les inciter à adopter une politique d'inclusion mais aussi la participation d'une de nos équipes sur le salon d'Antibes dédié au recrutement et à l'orientation de salariés en situation de handicap. Sans oublier l'affichage et la distribution de visuels rompant avec les préjugés sur le handicap.

Sur le site de Toulouse, c'est un tournoi de babyfoot au profit de l'association CERESA qui est organisé, l'association Adapei 31 est également présente sur le site afin de présenter ses actions aux salariés et plusieurs ateliers sont mis en place afin de présenter les moyens pouvant être mis en place pour permettre à une personne en situation de handicap d'être autonome. Des actions de sensibilisation seront également conduites afin d'informer les salariés sur le dispositif de RQTH (Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé) et les mesures d'accompagnement leur permettant de pallier les éventuelles difficultés qu'ils peuvent rencontrer pour accéder ou se maintenir dans l'emploi.

Politique du Groupe Thales

Thales est engagé, depuis 1992, dans une politique pragmatique et ambitieuse, d'accompagnement de l'emploi des personnes handicapées. Dans les bassins d'emploi où il est présent, le Groupe met en place des partenariats avec le monde associatif et les institutionnels en vue de favoriser la formation et l'insertion des personnes handicapées dans les entreprises de hautes technologies

Le 6ème accord Groupe actuellement en vigueur, a été conclu pour la période 2018-2020.



* AFNOR X50-783 : la norme NF X50-783 est un outil de référence pour les organisations qui souhaitent mettre en place une politique handicap et améliorer l'intégration des personnes handicapées. Composée de 62 recommandations, la norme inclut notamment des dispositions en matière d'accessibilité à l'information, de recrutement des personnes handicapées, d'aménagement du poste de travail, d'évolution de carrière ou encore d'accessibilité des locaux.

