Thales : Siemens Mobility et Thales remportent le marché des automatismes et des commandes centralisées du Grand Paris Express

Siemens Mobility et Thales remportent le marché des automatismes et des commandes centralisées des futures lignes 15, 16 et 17 du Grand Paris Express, le plus grand projet de transport urbain en Europe.

La Société du Grand Paris (SGP) a choisi le groupement Siemens Mobility / Thales pour le marché des automatismes et des commandes centralisées des futures lignes 15, 16 et 17 du Grand Paris Express

3 nouvelles lignes, 125 kilomètres de voie et 50 gares

Phasage avec 12 mises en service d'ici 2030

Un minimum de 159 trains voyageurs et 27 trains travaux équipés du système d'automatismes

Maintenance associée sur 30 ans

La Société du Grand Paris (SGP), maître d'ouvrage du projet du Grand Paris Express, a passé commande auprès du groupement Siemens Mobility / Thales du système d'automatismes de conduite des trains et des postes de commandes centralisées des futures lignes 15, 16 et 17 du Grand Paris Express.

Le Grand Paris Express est un projet d'une envergure sans précédent en France. Il répond à un enjeu majeur : permettre aux Franciliens de se déplacer plus rapidement et efficacement, désenclaver des zones aujourd'hui encore mal desservies, et créer une dynamique nouvelle pour la croissance économique de l'Ile-de-France, et donc de la France.

Siemens Mobility et Thales allient leurs meilleurs atouts pour contribuer à la réalisation du Grand Paris Express. Les deux partenaires fondent leur coopération sur la complémentarité de leurs compétences, sur leur longue tradition de projets menés ensemble, notamment à Paris, New York, Caracas, et Saint-Domingue, et sur un schéma de responsabilités clair et lisible reposant sur un fonctionnement en équipe intégrée.

La proposition du groupement Siemens Mobility / Thales répond aux enjeux du Grand Paris Express : proposer un métro haute performance, digital et innovant, garantir une organisation industrielle solide et maîtriser l'intégration du projet.

Pour Siemens Mobility, ce contrat comprend la conception, la réalisation et la mise en œuvre des automatismes de conduite basés sur la technologie la plus avancée du CBTC (Communication Based Train Control) sans conducteur et l'intégration du système de transport complet.

« En choisissant de déployer la toute dernière génération du CBTC (Communication Based Train Control) de Siemens Mobility, dont les performances sont mondialement reconnues, en particulier pour les systèmes sans conducteur, la SGP bénéficiera d'infrastructures intelligentes qui optimisent la performance, la fiabilité, la disponibilité, et la sécurité du Grand Paris Express. L'utilisation de cette technologie la plus avancée garantit aux opérateurs la maîtrise des coûts d'exploitation et de maintenance du système. Avec une première mise en service dès 2024, des millions d'usagers bénéficieront bientôt de ce super métro, digital et innovant », a déclaré Eric Cazeaux, Président de Siemens Mobility SAS.

Pour Thales, ce contrat comprend la conception, la réalisation et le déploiement des commandes centralisées (supervision du trafic, de l'énergie, des équipements auxiliaires, des moyens audiovisuels…), des équipements à la voie et du réseau.

« Leader en systèmes de supervision générale des opérations de transport, Thales mettra toute son expérience et sa capacité d'innovation au service de ce projet unique en Europe qui va révolutionner les transports en Ile-de-France. Thales fournira sa dernière génération de postes de commandes centralisées (PCC) intégrés reposant sur une plateforme entièrement digitale et apportera son expertise en matière de cybersécurité. Ces solutions permettront aux opérateurs d'exploiter les métros de façon sûre et optimisée en garantissant le meilleur service aux passagers », explique Millar Crawford, Directeur général adjoint, systèmes de transport terrestre de Thales.

Douze mises en service successives sont prévues sur la durée du contrat. La première mise en service est prévue dès 2024, et les 11 suivantes s'échelonneront jusqu'en 2030.

Le groupement s'appuie sur ses centres de compétences mondiaux situés en Île-de-France : à Châtillon pour Siemens Mobility, pour les métros automatiques sans conducteur, et à Vélizy pour Thales, pour les systèmes de commande et de supervision et la cybersécurité.

Plus d'information sur le Grand Paris Express

Création de quatre nouvelles lignes de métro automatique autour de Paris (15, 16, 17 et 18)

Extension et rénovation de la ligne 14 au nord et au sud de Paris.

Le Grand Paris Express sera relié au réseau de transport existant. Il desservira les grands pôles d'activité (aéroports, centres d'affaires, centres de recherche et universitaires) et les territoires métropolitains aujourd'hui difficiles d'accès.

En 2030, la ligne 15, avec 75 km de voie et 36 nouvelles gares, permettra aux usagers de rallier directement le nord, à SaintDenis, au sud, à Villejuif, de la région parisienne, en passant soit par l'ouest - via Nanterre/La Défense - soit par l'est, via Rosny puis Champigny.

Avec 50 km de voie et 14 nouvelles gares, les lignes 16 et 17 permettront aux usagers, depuis SaintDenis/Pleyel, de rallier l'est parisien jusqu'à Noisy-Champs ou le nord jusqu'à l'aéroport de Roissy - Charles de Gaulle, en contournant également Paris.

A propos de Siemens Mobility Siemens Mobility est une entité juridique indépendante de Siemens AG. En tant que leader dans les solutions de transport depuis plus de 160 ans, Siemens Mobility innove de manière permanente dans tous les domaines clés de son portfolio que sont le matériel roulant, l'automatisation et l'électrification ferroviaires, les systèmes clé-en-main, les systèmes de gestion de trafic intelligents ainsi que les services y afférents.

A propos de Thales Ceux qui font avancer le monde s'appuient sur Thales. Nous sommes aux côtés de ceux qui ont de grandes ambitions : rendre le monde meilleur et plus sûr. Riches de la diversité de leurs expertises, de leurs talents, de leurs cultures, nos équipes d'architectes conçoivent un éventail unique de solutions technologiques d'exception, qui rendent demain possible dès aujourd'hui.

Pour plus d'informations : www.thalesgroup.com

