Thales : Telespazio et Thales Alenia Space investissent dans NorthStar Ciel et Terre Inc.

La société de services d'information canadienne déploiera une constellation de 40 satellites destinés à fournir des données en continu et essentielles pour l'environnement de la Terre.

Rome, Cannes, le 15 novembre 2018 - La Space Alliance composée de Telespazio (Leonardo 67%, Thales 33%) et Thales Alenia Space (Thales 67%, Leonardo 33%) a annoncé aujourd'hui avoir officiellement pris une participation dans NorthStar Ciel et Terre Inc. (NorthStar), société de services d'information basée à Montréal qui développe le système le plus avancé dans le monde de surveillance de l'environnement et de l'espace proche.

A travers cet investissement, qui s'inscrit dans une levée de fonds globale d'un montant total de 52 millions de dollars canadiens provenant de financements publics et privés, la Space Alliance démontre qu'elle joue un rôle de premier plan dans le secteur du New Space en fournissant à NorthStar des solutions pour la conception, le développement et la réalisation d'une constellation unique de 40 satellites basés sur une double mission pour fournir à la fois des services de surveillance de l'espace et de géo-information.

La surveillance de l'espace est la capacité à voir, comprendre et cartographier la position physique d'objets naturels ou artificiels qui circulent autour de la Terre (actuellement on recense plus de 600000 objets en orbite basse et des centaines de milliards de dollars de biens spatiaux menacés par les collisions).

Aujourd'hui, la technologie d'observation de la Terre de la plupart des acteurs du secteur spatial est principalement basée sur des solutions optiques et radar. Grâce à des capteurs hyperspectraux, qui analysent la composition chimique et minérale de la matière sur Terre, NorthStar proposera des produits d'information à forte valeur ajoutée pour l'agriculture, la sylviculture, la pêche, l'urbanisme, les marchés du pétrole et du gaz - en plus des marchés de la Défense et autres clients institutionnels.

«NorthStar, avec le soutien technologique, industriel et commercial de la Space Alliance, sera en mesure d'offrir à la fois des services de surveillance de l'Espace et d'observation de la Terre en embarquant sur sa constellation de satellites des capteurs hyperspectraux et infrarouges pour observer la Terre, et des capteurs optiques dirigés vers l'espace proche », ont déclaré conjointement Luigi Pasquali, Président Directeur Général de Telespazio et Jean-Loïc Galle, Président Directeur Général de Thales Alenia Space. Ils ont ajouté : « Cet investissement dans NorthStar est stratégiquement en ligne avec l'offre globale de la Space Alliance et nous sommes convaincus que cette solution apportera des bénéfices à nos clients et à leurs besoins prioritaires ».

«Nous sommes ravis d'annoncer cet important partenariat avec la Space Alliance', a déclaré Stewart Bain, Président Directeur Général de NorthStar. « La plate-forme de services d'information de NorthStar requiert une collaboration internationale. La Space Alliance apporte à nos équipes une expertise commerciale et technique inestimable ».

Telespazio interviendra principalement dans les activités de développement commercial en Europe pour les segments de surveillance spatiale et d'observation de la Terre, étant responsable de la conception et du développement des infrastructures de services pour les clients institutionnels et commerciaux. Thales Alenia Space travaillera principalement à la conception et au développement du système et de l'architecture du segment spatial, y compris la plateforme satellite et les charges utiles correspondantes. Ensemble, Telespazio et Thales Alenia Space assisteront Northstar dans la conception, le développement, la réalisation et les opérations des systèmes et sous-systèmes du segment sol.

A propos de NorthStar Ciel et Terre Inc.

Basée sur une constellation de quarante satellites ayant la capacité de détecter et d'analyser de façon continue la chimie fine d'objets sur la surface de la Terre, NorthStar fournira des données d'observation de la Terre à divers marchés globaux et suivra avec précision les débris orbitaux afin de réduire la probabilité de collisions et ainsi protéger les biens spatiaux de valeur. La plateforme de centres AGILE (Applications for Global Innovation and Leadership) fournira les données en coopération avec une communauté mondiale de développeurs d'applications. Les centres AGILE à travers le monde favoriseront des groupes d'activités consacrés aux mégadonnées et à l'analyse prédictive pour engendrer la première génération d'applications environnementales intelligentes. Le premier centre AGILE se situera à Montréal. Les domaines de l'observation terrestre et le suivi d'objets spatiaux sont des secteurs qui connaissent un véritable essor et représentent l'avenir de l'économie spatiale mondiale. En régime opérationnel, NorthStar prévoit de créer directement ou indirectement 1 600 emplois hautement qualifiés liés aux mégadonnées et à l'analyse de l'information, et encouragera la croissance des domaines de l'aérospatial, la conception de satellites et la technologie des capteurs, au Canada et ailleurs dans le monde. Telesystem Ltd. et KinetX Inc. comptent parmi les actionnaires fondateurs de NorthStar. Basée à Montréal, Telesystem Ltd. est une société investissant dans les domaines des médias et de la technologie avec une renommée exemplaire en tant qu'acteur mondial de premier plan en télécommunications et auprès de jeunes entreprises en forte croissance. KinetX Inc est une société basée aux États-Unis qui se spécialise dans le domaine de la dynamique orbitale. Elle est la créatrice du concept de NorthStar. http://norstar-data.com/



Northstar - Contact Presse:

Jean-Philippe Arseneau, Chef, stratégies de communications et relations publiques

Tél: +1-514-953-8597

jean-philippe.arseneau@northstar-data.com

A propos de la Space Alliance

La Space Alliance, fondée en 2005, est un partenariat stratégique entre Leonardo et Thales, groupes majeurs de l'industrie spatiale en France et Italie. Elle inclut deux joint-ventures : Telespazio (67% Leonardo, 33% Thales) et Thales Alenia Space (67% Thales, 33% Leonardo). Les expertises complémentaires de Thales Alenia Space dans les systèmes satellitaires et de Leonardo dans les services associés apportent à la Space Alliance tous les avantages nécessaires pour répondre positivement et efficacement aux besoins du marché, qui sont aujourd'hui extrêmement axés sur les applications relatives aux technologies spatiales. Dans ce scénario, Telespazio et Thales Alenia Space proposent une offre unique, s'étendant du domaine des télécommunications à celui de la navigation, en passant par les domaines scientifiques et d'observation, permettant ainsi aux deux entreprises de consolider leurs positions sur les marchés de l'aérospatial, de la défense et de la sécurité.

A propos de Telespazio

Telespazio, une société commune Leonardo (67%) et Thales (33%), est un des leaders mondiaux des services par satellites : de la conception et développement de systèmes spatiaux à la gestion des campagnes de lancement, du contrôle satellites aux services d'observation de la Terre, des services de communications intégrées aux services de navigation et localisation satellitaire et aux programmes scientifiques. Telespazio joue un rôle majeur sur ces marchés grâce à son héritage technologique et à sa participation dans les principaux programmes spatiaux européens tels que notamment Galileo, EGNOS, Copernicus, GMES et COSMO-SkyMed. En 2017, Telespazio a généré 564 millions de chiffre d'affaires pour un effectif d'environ 2500 personnes dans 8 pays. www.telespazio.com

Telespazio - Contact Presse:

Paolo Mazzetti

Tél: +39 335.6515994

paolo.mazzetti@telespazio.com

A propos de Thales Alenia Space

Combinant plus de quarante ans d'expérience et une diversité unique en terme d'expertise, de talents et de cultures les architectes de Thales Alenia Space conçoivent et délivrent des solutions innovantes pour les télécommunications, la navigation, l'observation de la Terre et la gestion de l'environnement, l'exploration, les sciences et les infrastructures orbitales. Les institutions, gouvernements et entreprises comptent sur Thales Alenia Space afin de concevoir, réaliser et livrer des systèmes satellitaires : pour géolocaliser et connecter les personnes et les objets partout dans le monde; pour observer notre Planète; pour optimiser l'utilisation des ressources de la Terre ainsi que celles de notre Système Solaire. Thales Alenia Space a la conviction que l'espace apporte une nouvelle dimension à l'humanité pour bâtir une vie meilleure et durable sur Terre. Société commune entre Thales (67%) et Leonardo (33 %), Thales Alenia Space forme la Space Alliance avec Telespazio pour proposer une offre complète de solutions incluant les services. Thales Alenia Space a réalisé un chiffre d'affaires de 2.6 milliards d'euros en 2017 et emploie 7980 personnes dans 9 pays. www.thalesaleniaspace.com

Thales Alenia Space - Contact Presse:

Sandrine Bielecki

Tél: +33 4 92 92 70 94

sandrine.bielecki@thalesaleniaspace.com

Chrystelle Dugimont

Tél: +33 4 92 92 74 06

chrystelle.dugimont@thalesaleniaspace.com