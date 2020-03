Thales : Telstra, Microsoft et Arduino lancent une solution fiable et extensive pour le déploiement des applications IoT

Thales, Telstra, Microsoft et Arduino viennent de déployer la solution ' IoT SAFE ' de la GSMA pour faire face à la fragmentation du marché de l'Internet des Objets (IdO) et fournir une sécurité efficace et robuste.

Les opérateurs mobiles, les fournisseurs de services et les fabricants de dispositifs pourront ainsi profiter d'une solution unique qui simplifie considérablement le déploiement d'équipements IdO connectés et sécurisés.

La solution apporte une sécurité bout en bout, de la 'puce jusqu'au cloud', pour les produits et services IdO, garantissant ainsi l'intégrité et la confidentialité des données, conformément aux directives de sécurité de la GSMA.

Thales et Telstra, la principale société télécom australienne, travaillent au côté de Microsoft et d'Arduino pour apporter une sécurité évolutive des dispositifs IdO connectés grâce à une solution permettant une communication fiable et sécurisée entre les dispositifs et le cloud.

La solution permet une authentification mutuelle, instantanée et standardisée entre un dispositif et une plateforme cloud via les réseaux cellulaires, tout en assurant une conformité totale avec les spécifications de sécurité ' IoT SAFE ' de la GSMA.

Avec l'écosystème IdO, des milliards de dispositifs collectent, traitent et envoient des données sur le cloud, où sont exécutés une large gamme de services. Pour en assurer la sécurité, le service cloud IdO doit avoir une confiance absolue dans les données reçues des dispositifs connectés. De la même manière, les dispositifs doivent pouvoir faire confiance au cloud, et cela n'est possible que si le dispositif et le serveur s'authentifient mutuellement. Toutefois, le marché IdO est si fragmenté (avec différents systèmes d'exploitation et de puces), que l'évolution et la duplication des services de sécurité sont très limitées.

C'est pour cette raison que Thales, Telstra, Microsoft1 et Arduino2 ont décidé de collaborer pour travailler sur une solution qui adresse le besoin de simplification, de sécurité et d'efficacité de la connexion des dispositifs aux clouds, via les réseaux cellulaires. Le niveau de confiance requis est obtenu grâce à une approche sophistiquée, de type « security by design » (sécurité intégrée dès conception), pour tous les dispositifs IdO basés sur une technologie SIM ou eSIM testée et standardisée.

Dès lors qu'un dispositif est allumé, toute SIM ou eSIM dotée de l'application ' IoT SAFE ' de Thales est traitée de manière automatique et sécurisée. Une fois que le dispositif IdO a reçu un certificat numérique approprié, créé et stocké sur la SIM/eSIM, une communication fiable entre le dispositif et le serveur est établie, pour assurer le respect absolu de l'intégrité et de la confidentialité des données.

' Le principal objectif des spécifications ' IoT Safe ' de la GSMA est de fournir une sécurité IoT évolutive aux réseaux cellulaires. À l'avenir, le fait de pouvoir proposer une sécurité IoT standardisée et facile à déployer à nos clients dans le cadre de notre service de connectivité IoT représente une avancée considérable en termes de sécurité pour tous les cas d'utilisation, notamment les solutions intelligentes dans les secteurs de l'énergie, de l'automobile, de la santé et à la maison. Nous nous réjouissons à l'idée de tester ce projet avec nos solutions IoT ', déclare Gerhard Loots, responsable mondial des solutions IoT chez Telstra.

' En tant que contributeur actif des spécifications de la GSMA, et en qualité de chef de file mondial des solutions de plateformes cellulaires pour la gestion du cycle de vie des identifiants, Thales est un partenaire clé pour relever le défi de la sécurité IoT évolutive. Grâce à cette approche parfaitement fluide, nous soutenons un écosystème durable, évolutif et viable, pouvant profiter à toutes les parties prenantes, comme les opérateurs de réseau mobile, les fabricants de dispositifs et les acteurs de l'IoT ', ajoute Emmanuel Unguran, vice président en charge des solutions mobiles et de connectivité chez Thales.

' L'effort collaboratif entre ces organisations internationales témoigne de la nécessité de simplifier sans compromis la sécurité des IoT. En rassemblant chaque couche technologique IoT (dispositif, logiciel, réseau et cloud), nous pouvons fournir une approche optimisée de la sécurité IoT. Cela permet aux clients et partenaires de se concentrer sur la valeur commerciale de leurs solutions, tout en étant assurés de la sécurité de leurs déploiements IoT ', ajoute Tony Shakib, directeur général, accélération commerciale Azure IoT, chez Microsoft Corp.

' Nous sommes ravis de faire partie de la dream team mise sur pied par Thales, Telstra et Microsoft ', poursuit Fabio Violante, PDG d'Arduino. ' Le développement de cet outil est le fruit d'un travail d'équipe, et la preuve qu'Arduino est un partenaire idéal pour créer des solutions IoT robustes, fiables et faciles à intégrer. '

[1] Microsoft a intégré la solution ' IoT SAFE' à Azure IoT Hub et a également fourni les services Azure Stream Analytics, Cosmos DB et Power BI pour permettre le développement rapide et complet d'une application IoT.

[2] Arduino a mis au point une bibliothèque (sous une licence en source libre) qui applique le mécanisme de sécurité de la norme GSMA ' IoT Safe ' sur ses cartes MKR NB 1500 et fournit une alternative viable à l'utilisation de la CryptoChip déjà présente sur la carte Arduino. Le projet a été un exemple type de collaboration avec des entreprises évoluant dans divers secteurs IoT, et vers lesquelles Arduino oriente ses applications professionnelles et industrielles via la toute nouvelle division Arduino Pro.