Thales :  Thales fournit aux Thaïlandais l'un des passeports électroniques high tech les plus sécurisés au monde

Malgré les graves perturbations subies par le secteur international du voyage à cause de la crise sanitaire du COVID-19, le consortium DGM n’a toutefois pas interrompu son étroite collaboration avec le Ministère des Affaires étrangères thaïlandais au cours des derniers mois. Les équipes réparties à travers le monde ont travaillé à distance pour mener à bien le projet et soutenir ainsi l’initiative du gouvernement « Thaïlande 4.0 », visant à transformer le pays en une économie innovante et numérique.

Les tout premiers passeports électroniques thaïlandais ont été livrés au Ministère des Affaires étrangères le 8 juillet, puis présenté lors d’une cérémonie d’inauguration officielle le 5 août en présence du ministre thaïlandais des Affaires étrangères, Don Pramudwinai.

Le projet du passeport électronique thaïlandais est l’un des des programmes de passeports les plus importants de Thales sur ce marché à l’échelle mondiale : l’objectif étant de fournir aux citoyens thaïlandais un titre de voyage doté d’une technologie sophistiquée, avec le plus haut niveau de sécurité.

Ce nouveau passeport biométrique de 64 pages comprend une couverture électronique et une page de données fine et souple en polycarbonate. Le verso de la page de données inclut une image en haute définition à encre UV et en couleurs réelles de l’un des monuments les plus emblématiques de Bangkok, le temple Wat Arun. La page de données inclut d’autres éléments de sécurité visibles comme une seconde image du citoyen dans un encadré semi-transparent ou encore le symbole traditionnel thaïlandais du lotus à quatre pétales (la ligne-pra-jum-yam) , gravée en relief grâce à la technologie Secure Surface de Thales.

Conçu pour lutter contre de nouveaux types de falsification, Thales Secure Surface intègre des éléments optiques créant des effets réfléchissants et animés qui se révèlent lorsque le document est incliné à la lumière sous différents angles. Cet élément de sécurité visible permet aux autorités frontalières de vérifier rapidement et efficacement l’authenticité du document.

La signature tactile du citoyen sur la page de données est un autre élément visible. Les données biométriques sont intégrées de manière sécurisée dans la puce du passeport à l’aide du logiciel embarqué et sécurisé de Thales. Ce logiciel offre une sécurité renforcée permettant d’identifier et de protéger la vie privée des citoyens.

Les caractéristiques technologiques du passeport garantissent un passage sûr et rapide des frontières, tout en respectant l’ensemble des lois applicables en matière de protection des données en Thaïlande. De plus, cette technologie est pleinement conforme aux normes de sécurité les plus strictes recommandée par l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI).

Depuis le lancement du projet, Thales a formé 250 experts locaux à ses technologies d’émission de passeports. Au cours des sept prochaines années, Thales partagera son savoir-faire et améliorera les compétences de plus de 500 ressortissants thaïlandais dans l’utilisation de ses technologies, contribuant ainsi de manière considérable au développement de l’économie locale.

Depuis près de 50 ans, Thales est un partenaire de confiance de la Thaïlande dans des secteurs industriels allant de la défense à la gestion du trafic aérien en passant par le transport terrestre. Dans cette optique, Thales apportera désormais au Ministère thaïlandais des Affaires étrangères son expertise dans les domaines de l'identité numérique et de la biométrie, ce qui fera du Groupe un partenaire de confiance dans l'émission de passeports modernes et hautement sécurisés aux citoyens thaïlandais.

« Je suis ravi que Thales ait fourni avec succès ces passeports de nouvelle génération aux citoyens thaïlandais tout en aidant le Ministère des Affaires étrangères à renforcer la protection du territoire et à sauvegarder l’identité de leurs citoyens. Au cours des derniers mois, en pleine pandémie mondiale, nous avons poursuivi notre étroite collaboration avec le Ministère et avons travaillé sans relâche pour atteindre cet objectif. Les citoyens thaïlandais possèdent aujourd’hui l’un des passeports électroniques les plus sophistiqués au monde intégrant biométrie et d’autres éléments de haute sécurité, ce qui leur offrira une expérience de voyage fluide et sécurisée. Nous continuerons de développer l’expertise locale en matière d’émission de passeports en assurant des formations et un transfert de technologie alignés sur notre engagement à améliorer les compétences de la main-d’œuvre thaïlandaise, alors que la Thaïlande se tourne vers un avenir numérique. » - Massimo Marinzi, Directeur de pays, Thales en Thaïlande

A propos de Thales

Thales (Euronext Paris : HO) est un leader mondial de hautes technologies qui façonne aujourd’hui le monde de demain. Le Groupe propose des solutions, services et produits à ses clients dans les domaines de l'aéronautique, de l’espace, du transport, de l’identité et sécurité numériques, et de la défense. Avec 83 000 collaborateurs dans 68 pays, Thales a réalisé un chiffre d'affaires de 19 milliards d'euros en 2019 (sur une base pro forma intégrant Gemalto).

Thales investit notamment dans les innovations numériques - connectivité, big data, intelligence artificielle et cybersécurité – technologies au cœur des moments décisifs des entreprises, des organisations et des Etats.

