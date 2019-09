Thales : ThalesRaytheonSystems et Leonardo renforcent leur coopération sur les activités du système de contrôle et commandement aérien (ACCS) de l'OTAN

MASSY, 10 septembre 2019 - ThalesRaytheonSystems et Leonardo renforcent leur coopération sur l'ensemble du périmètre ACCS. Cette coopération portera sur le soutien du système sur site, le déploiement de l'ACCS sur de nouveaux sites et les rétrofits de sites actuels. Elle permettra aussi de faire bénéficier l'ACCS de plusieurs innovations développées par Leonardo dans le domaine des C2, des communications, des traitements radar et de la défense antimissile balistique.

Via cet accord, ThalesRaytheonSystems, Leonardo et leurs partenaires proposeront à l'OTAN et aux opérateurs des Nations membres le meilleur des technologies disponibles sur le marché. Ces nouvelles coopérations vont permettre de gérer de façon plus dynamique et innovante les évolutions d'ACCS. L'ACCS est opérationnel en Italie depuis mars 2015 et le système est en cours de transition dans 10 pays de l'OTAN. La composante anti-missile est opérationnelle depuis 2012 et la composante déployable de l'OTAN est utilisée depuis 2015 dans un certain nombre de pays de l'Alliance.

Le système de contrôle et commandement aérien aide les nations membres des pays de l'Alliance à renforcer la souveraineté de leurs territoires, la protection de leurs populations et de leurs forces armées contre toute menace aérienne, y compris les missiles balistiques. Pour les aider à assurer cette mission, ThalesRaytheonSystems développe ACCS, un système unique de commandement et de contrôle aérien unifié et interopérable qui permettra aux pays membres de gérer tous types d'opérations aériennes, tant au-dessus du territoire des pays européens de l'OTAN que lors de déploiements extérieurs. Une fois pleinement déployé, l'ACCS de l'OTAN couvrira 10 millions de km² d'espace aérien.

Depuis le début du programme ACCS, plus de 40 entreprises de 15 Nations de l'OTAN ont participé au projet. Leonardo est un partenaire historique fournissant le composant essentiel de fusion des données de plus de 50 types de radars appartenant aux pays membres de l'OTAN.

« ThalesRaytheonSystems souhaite renforcer les apports technologiques sur l'ACCS afin de proposer à l'OTAN les dernières innovations de ses partenaires industriels. » Thierry Weulersse, Président-directeur général de ThalesRaytheonSystems

« Avant l'ACCS, chaque pays disposait de son propre système. Les membres de l'Alliance bénéficieront bientôt de capacités unifiées qui constituent une véritable révolution en matière d'opérations aériennes. ThalesRaytheonSystems continue d'investir avec ses partenaires pour soutenir l'OTAN dans ses actions et sa transformation. » Thomas Got, Directeur général des activités opérations aériennes et systèmes d'armes de Thales.

« L'évolution prévue par ce protocole d'accord est une nouvelle reconnaissance des capacités que Leonardo peut offrir à l'OTAN dans le cadre de l'évolution de l'ACCS vers la défense antimissile aérienne intégrée », a déclaré Manlio Cuccaro, Directeur général adjoint de l'électronique de défense terrestre et navale Italie chez Leonardo. « Leonardo a joué un rôle clé au cours des deux dernières décennies dans la définition et le développement du projet ACCS et nous sommes impatients de renforcer de plus en plus cette relation avec TRS ».