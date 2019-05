Thales : Trois leaders de l'Industrie de la Défense au Canada s'associent pour créer le Prix du leadership pour les étudiantes en STIM

Fruit d'un partenariat important, L3 Technologies Canada, CAE et Thales Canada lancent le Prix du leadership industriel canadien (PLIC), un programme qui vise à investir dans le développement des futures leaders dans les secteurs de l'aéronautique, maritime, de la défense et de la sécurité tout en favorisant une main d'oeuvre plus diversifiée.

Les femmes inscrites à un programme en science, en technologie, en ingénierie et en mathématiques (STIM) dans des universités à travers le Canada seront admissibles à recevoir ce prix qui offre de l'aide financière, du mentorat et des perspectives d'emploi. Les dirigeants chez L3, CAE et Thales ont fait l'annonce du programme PLIC en présence de l'honorable Navdeep Singh Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique plus tôt aujourd'hui, le 29 mai 2019.

En 2019, le PLIC offrira la chance à dix candidates qui font preuve d'un leadership exemplaire et d'excellentes aptitudes scolaires d'obtenir un stage entièrement rémunéré, un prix de 6000 $ CA remis à la réussite du stage et une opportunité d'emploi à la fin des études. Les conseillers en STIM de chaque entreprise guideront les lauréates dans leur travail sur des projets innovateurs en lien avec leurs études. Afin d'optimiser l'expérience d'apprentissage et de réseautage unique, les lauréates des trois entreprises partenaires travailleront ensemble et participeront à des présentations et à des ateliers menés par des membres de la direction.

En cette année de lancement, le PLIC est destiné uniquement aux étudiantes qui entament la dernière année de leur programme d'études de premier cycle dans l'une des huit universités participantes en Ontario, au Québec et en Nouvelle-Écosse.

Le lancement initial du programme représente un investissement de plus de 300 000 $ CA en prix, stages et programmes de mentorat à même les entreprises.

« Dans le contexte d'une économie mondiale concurrentielle, le Canada ne peut se priver de ses talents », a souligné le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains. « Dans le cadre de cette initiative importante, trois grandes

entreprises du secteur de la défense investiront dans la formation et le perfectionnement de 10 jeunes Canadiennes qui pourront devenir des leaders de l'industrie. La diversité est notre force, et le gouvernement offre des possibilités qui permettent à tous les citoyens de contribuer à la

prospérité du Canada et d'en bénéficier. »

« Nous recherchons de futures leaders canadiennes et nous voulons promouvoir et faire avancer la place des femmes au sein de l'industrie canadienne, non seulement d'un point de vue éducatif, mais aussi en matière de développement professionnel et de réseautage », a déclaré

Richard Foster, vice-président de L3 Technologies Canada. « Le programme PLIC augmente les possibilités qui s'offrent à ces personnes. L3, Thales et CAE possèdent des technologies d'ingénierie de pointe qui sauront intéresser les étudiantes en STIM qui souhaitent propulser leur

carrière. »

« L'éducation de la main d'oeuvre future en STIM représente un avantage concurrentiel avéré », a expliqué Joe Armstrong, vice-président de CAE Canada. « Essentiellement, nous préparons les lauréates à des carrières exceptionnelles dans un vaste éventail de domaines en STIM,

notamment les communications, l'interconnexion de réseaux, la cybernétique, la fabrication de pointe, l'électronique et l'aviation commerciale. À la fin de leurs études, les lauréates du PLIC seront bien préparées pour entrer sur le marché du travail grâce à des perspectives de carrière

enrichissantes, stimulantes et dynamiques. »

« La diversité et l'inclusion constituent des priorités incontournables pour Thales », a affirmé Jerry McLean, vice-président et directeur général de Thales Canada. « Ce prix nous permet de nous engager activement à encourager, à encadrer et ultimement à embaucher des étudiantes exceptionnelles qui font preuve d'un grand leadership et d'habiletés académiques remarquables, et à investir dans des perspectives novatrices pour les femmes dans le domaine des STIM. Le programme PLIC se veut une initiative à long terme et un tel investissement n'est que le début : nous sommes impatients d'appuyer notre engagement envers les objectifs du Canada relatifs à la diversité, tout en favorisant la formation de la main-d'oeuvre de demain en vue de promouvoir l'innovation au Canada. »

Les étudiantes intéressées à soumettre leur candidature pour le Prix du leadership industriel canadien peuvent obtenir de plus amples détails sur la méthode d'inscription et les critères de sélection en visitant le www.CILAward.ca/fr.

CAE est un chef de file mondial en formation dans les domaines de l'aviation civile, de la défense et sécurité et de la santé. Appuyés par 70 ans d'innovations, nous participons à la définition des normes mondiales en formation. Nos solutions innovatrices, qui vont de la formation virtuelle à l'entraînement en vol, rendent le transport aérien plus sécuritaire, gardent nos forces de défense prêtes pour leurs missions et améliorent la sécurité des patients. Nous avons la plus vaste présence mondiale de l'industrie, avec plus de 9 000 employés, 160 emplacements et centres de formation dans plus de 35 pays. Nous assurons chaque année la formation de plus de 220 000 membres d'équipage du secteur civil et du secteur de la défense, dont plus de 135 000 pilotes, et de milliers de professionnels de la santé dans le monde. Thales Canada est un chef de file

canadien en recherche et technologie, et combine plus de 50 ans d'expérience avec le talent de 1800 personnes qualifiées d'un océan à l'autre. Avec un chiffre d'affaires de 500 millions de dollars, Thales Canada offre des capacités de pointe dans les secteurs du transport urbain, de

l'aviation civile, et de la défense et sécurité qui répondent aux besoins les plus complexes des clients à travers tous les environnements d'exploitation.

L3, dont le siège social se trouve à New York et qui compte environ 31 000 employés à travers le monde, développe des technologies de défense et des solutions commerciales avancées en matière de formation des pilotes, de sécurité aérienne, de vision nocturne et d'EO/IR, d'armes, de systèmes maritimes et d'espace. L'entreprise a enregistré des ventes de 10,2 milliards de dollars en 2018.

Pour en apprendre davantage sur L3, visitez le site Internet de l'entreprise au www.L3T.com. Le site Web de L3 est destiné à fournir des renseignements importants sur l'entreprise. Les données financières et d'autres informations concernant L3 sont régulièrement affichées sur le

site Web de l'entreprise et facilement accessibles.

