Thales : Un contrat pour l'avenir DLR GfR et Thales Alenia Space collaborent pour renforcer les opérations de Galileo

Un contrat qui profite à tous les citoyens européens - Un contrat qui fait l'unanimité au Salon du Bourget, où DLR GfR mbH a annoncé avoir signé un accord avec Thales Alenia Space, société commune entre Thales (67%) et Leonardo (33%), pour la maintenance du segment de mission Galileo (GMS).

Paris Le Bourget, le 18 Juin 2019 - Après une longue et fructueuse phase de négociation, Thales Alenia Space (representé par. Benoit Broudy) and DLR GfR Allemagne (representé par Simon Plum et Mr. Walter Päffgen), ont signé ce jour le contrat en présence de Jean-Loic Galle (PDG de Thales Alenia Space), d'André Bauerhin (PDG, Spaceopal) et de Hansjörg Dittus (Membre executif du board du DLR Cologne).

M. Simon Plum, COO de DLR GfR, se réjouit de la conclusion de cette alliance: « Nous sommes très heureux de ce partenariat, car il renforcera sûrement le système Galileo et garantira en même temps le plus haut degré de fiabilité pour l'Union européenne et, par conséquence, pour tous les citoyens européens. »

DLR GfR est l'un des membres principaux de l'équipe du Consortium des opérateurs de services Galileo et exploite principalement le centre de contrôle Galileo situé à Oberpfaffenhofen, en Allemagne. Galileo est le système de navigation par satellite européen indépendant développé pour le compte de la Commission européenne en collaboration avec GSA et l'ESA. Galileo fournit ses services à l'échelle mondiale avec une précision et une intégrité élevées, ainsi qu'une authentification afin de fournir à tous les utilisateurs les meilleurs services, adaptés à leurs besoins.

M. Simon Plum ajoute: 'Nous pouvons dire avec fierté que nous jouons un rôle clé dans le plus grand programme spatial en tant que salle des machines du projet phare européen Galileo ».

Thales Alenia Space, avec son expertise unique dans la conception, le développement et la maintenance de Galileo GMS et d'autres programmes de navigation au sein et hors de l'UE, est le candidat idéal pour ce partenariat. Thales Alenia Space, avec ses principaux hubs Galileo à Toulouse et à Ditzingen, joue un rôle majeur dans la définition du futur système. Cet accord aidera à accomplir les objectifs de Galileo en renforçant la relation des deux parties prenantes majeures de France et d'Allemagne, au sein même de l'environnement de Galileo.

Benoit Broudy, directeur de la navigation France chez Thales Alenia Space, a déclaré : «Thales Alenia Space est heureux de partager son expérience et ses technologies de pointe innovantes, développées au sein d'un nouvel écosystème spatial avec DLR GfR, afin de permettre une maîtrise des coûts et une efficacité du flux de travail pour servir au mieux nos clients. '

« Je suis ravi d'avoir conclu ce contrat, qui constitue l'un des piliers des principales activités de GfR. Les deux parties seront capables de fournir à nos clients et, par la suite, à tous les utilisateurs partout dans le monde, le service le plus fiable et professionnel pour garantir la navigation basée sur Galileo. Cela renforcera considérablement Galileo dans les années à venir. Je suis impatient de continuer à bâtir une coopération entre GfR et Thales Alenia Space, dans l'intérêt du programme », a déclaré Monsieur Simon Plum.

