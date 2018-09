Thales : Un premier pas vers la réalisation d’un rêve – l’exploration de la Lune devient réalité

Thales Alenia Space va mener des phases d'étude concernant deux éléments européens de la prochaine station spatiale lunaire

Cannes, le 4 septembre 2018 - Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67%) et Leonardo (33%), a annoncé aujourd'hui la signature de contrats avec l'Agence spatiale européenne (ESA) pour les études de phase A/B1 de deux éléments du programme LOP-G (Lunar Orbital Platform - Gateway) , anciennement connu sous le nom de Deep Space Gateway.

Ce projet consiste en la création d'une station spatiale lunaire qui sera dotée d'un système d'alimentation et de propulsion, de modules d'utilisation et d'habitation pour l'équipage, de sas scientifiques et de sas dédiés aux sorties extravéhiculaires, ainsi que de modules logistiques. Le développement de ce projet est mené par les partenaires actuels de la Station spatiale internationale (ISS) : la NASA, l'ESA, Roscosmos, JAXA et CSA, pour une construction prévue dans les années 2020.

En parallèle, Thales Alenia Space mènera en tant que maitre d'œuvre l'une des études pour ESPRIT (European System Providing Refuelling, Infrastructure and Telecommunications) avec OHB comme principal sous-traitant, et pour I-HAB (International - Habitat).

• I-HAB est un élément pressurisé doté de fonctions d'habitabilité et de maintien de la vie, offrant des capacités d'amarrage pour fournir des interfaces et des ressources aux véhicules de passage. S'appuyant sur le patrimoine et l'expertise de Thales Alenia Space dans le développement des éléments pressurisés de l'ISS et sur de nouveaux procédés et technologies, l'I-HAB représentera l'évolution des éléments de l'ISS vers une nouvelle génération de modules d'exploration spatiale, capable de répondre aux exigences de structures plus légères, d'architecture fonctionnelle et avionique améliorée, de moyens de contrôle thermique efficaces, de systèmes de conditionnement innovants et de solutions d'hébergement favorisant des intérieurs habitables plus confortables. Dans le cadre de cette étude, Thales Alenia Space dirigera une équipe qualifiée de sociétés européennes œuvrant sur plusieurs domaines techniques, se positionnant ainsi comme l'acteur clé pour l'Europe dans le développement de la station spatiale lunaire.

• ESPRIT est un système prévu pour être lancé avec le premier module d'utilisation, qui sera un module pressurisé fourni par les États-Unis. ESPRIT comprend des systèmes de stockage et de ravitaillement en propergol (Xénon et Hydrazine) de l'élément de propulsion électrique (premier élément américain du 'Gateway'), des systèmes de communication avec la lune, des points d'interface pour les charges utiles externes et un sas pour déployer des charges utiles scientifiques.

Grâce à ces contrats, Thales Alenia Space apportera son savoir-faire pour participer à faire reculer les frontières de la connaissance, du savoir-faire et des opportunités vers l'espace proche de la Lune, tout en préparant les futures missions humaines dans l'espace lointain et sur Mars. Ce succès important, confirme le rôle primordial de Thales Alenia Space dans cette aventure magique visant à ce que l'exploration de l'espace passe du rêve à la réalité.

Thales Alenia Space vise une participation tout aussi importante à la construction de ces deux éléments de l'ESA, lorsque les états membres approuveront le programme LOP-G à la fin de la conférence ministérielle de 2019.

Détails techniques :

Phase A/B1 : comprend l'identification d'une conception de mission réalisable, la définition d'une base de référence pour la station lunaire et ses sous-systèmes incluant les interfaces avec la charge utile, l'évaluation des performances scientifiques réalisables étayées par des analyses approfondies et la définition du développement.

Le programme LOP-G : la station servira de test en tant que base d'un système environnemental à long terme qui permettra aux astronautes de rester en vie au cours d'un long voyage. Il servira également de point de départ pour de futures missions d'atterrissage sur la lune, de rendez-vous avec des astéroïdes et, à terme, de missions habitées vers Mars. Une fois que le premier élément aura été placé sur l'orbite lunaire, les suivants devraient être lancés par l'intermédiaire du lanceur spatial américain (SLS), en co-manifeste avec le vaisseau habité Orion.

Photo : © ESA/Thomas Pesquet

