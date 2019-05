Thales : a inauguré le centre Rover ExoMars

30/05/2019 | 14:55

Le centre de contrôle des opérations du Rover (ROCC) a été inauguré aujourd'hui par Thales Alenia Space (société commune entre Thales 67% et Leonardo 33%), ALTEC (Aerospace Logistics Technology Engineering Company), l'Agence Spatiale Italienne (ASI) et l'Agence Spatiale Européenne (ESA).



Développé dans le cadre du contrat ExoMars 2020, le ROCC contrôlera et surveillera les opérations du Rover.



La mission ExoMars 2020 lancera un Rover européen et une plateforme russe à la surface de Mars. La fusée Proton lancera l'engin spatial, qui arrivera sur Mars après un voyage qui va durer neuf mois. Le ROCC sera opérationnel à partir de juillet 2020, quand le vaisseau spatial ExoMars décollera.



' Le rover ExoMars se déplacera sur la surface martienne à la recherche de traces de vie et de réponses aux questions qui ont toujours fasciné l'humanité. Il collectera des échantillons avec une foreuse développée et construite par Leonardo et les analysera au sein de son propre laboratoire ' indique le groupe.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.