Thales : a sécurisé un terminal de l'aéroport de Mascate

06/08/2018 | 11:45

Le groupe Thales annonce ce jour que le nouveau terminal de l'aéroport international de Mascate (sultanat d'Oman) est 'désormais opérationnel grâce aux technologies de sécurité de pointe déployées par Thales'.



L'aéroport international de Mascate devrait accueillir 20 millions de passagers par an et 177 vols par jour.



'Les technologies de toute dernière génération mises en oeuvre par Thales concernent principalement les centres de contrôle des opérations aéroportuaires : système avancé de détection d'intrusion périmétrique, système de vidéosurveillance avec analyse vidéo, contrôle d'accès, check-points de sécurité, e-gates, mais aussi une suite logicielle Airport IT complète qui gère les opérations aéroportuaires avec l'aide d'un courtier en information chargé de l'intégration et des communications entre systèmes', précise Thales.





