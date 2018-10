Thales : a signé le contrat PLATO avec OHB System

04/10/2018 | 11:33

Thales Alenia Space annonce avoir signé un contrat avec OHB System AG pour le nouveau programme de l'Agence Spatiale Européenne PLATO (PLAnetary Transits and Oscillations of stars).



Thales Alenia Space sera en charge de l'Avionique et de l'Intégration (AIT) du module de service (SVM). Le groupe maîtrise toute la chaîne de développement et de validation d'une Avionique satellite, depuis la spécification des équipements jusqu'aux bancs de validation et l'AIT.



' Son objectif est d'identifier et caractériser les systèmes planétaires, en particulier ceux ayant des caractéristiques proches du système solaire et comportant des planètes situées dans la zone habitable (compatible de l'eau à l'état liquide) ' précise le groupe.



' Il aura la capacité unique, par rapport à de précédentes missions (CoRot, Kepler), de pouvoir effectuer, sur un large champ, des observations stables et de très longue durée (de 2 à 4 ans) d'étoiles brillantes, permettant de détecter et de caractériser des planètes orbitant lentement autour de leur étoile, telle la Terre ' rajoute le groupe.



