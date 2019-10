Thales : abaisse son objectif de chiffre d'affaires pour 2019

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe d'aéronautique et de défense Thales a abaissé jeudi sa prévision de chiffre d'affaires pour l'année 2019 en raison de prises de commandes plus faibles que prévu au troisième trimestre.

Thales anticipe à présent une croissance organique de son chiffre d'affaires de l'ordre de 1% sur l'année 2019, contre une croissance dans le bas de la fourchette de 3% à 4% précédemment attendue.

Cette révision est due à deux secteurs d'activité. Dans le secteur aérospatial, le groupe anticipe désormais une baisse de l'ordre de 13% de l'activité sur l'ensemble de l'année au lieu d'une baisse d'environ 10%. "L'attentisme des opérateurs de satellites de télécommunications commerciaux s'est traduit par des commandes plus faibles que prévu au troisième trimestre et qui ne contribueront donc que faiblement au chiffre d'affaires du quatrième trimestre", a expliqué le groupe dans un communiqué.

Toutefois, Thales a précisé qu'il se trouvait en phase finale de sélection sur quatre appels d'offres "significatifs" dont la conclusion est attendue dans les prochaines semaines.

Par ailleurs, dans le secteur Défense et Sécurité, le groupe est confronté à "quelques retards sur un nombre limité de projets", notamment liés à la montée en cadence plus lente que prévue de la production des véhicules militaires australiens Hawkei, et à des décalages de signatures de contrats par certains clients.

Le groupe a confirmé l'ensemble de ses autres objectifs financiers à court et moyen terme, dont celui d'un résultat opérationnel (Ebit) compris entre 1,98 milliard et 2 milliards d'euros en 2019.

Le groupe a également confirmé également son objectif de prises de commandes, attendues légèrement supérieures à 18 milliards d'euros pour cette année.

Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires du groupe s'est établi à 4,22 milliards d'euros, en hausse de 0,9% à périmètre et taux de change constants. Il a notamment pâti d'un recul de 6,3% dans l'Aérospatial et d'une contraction de 8,8% des activités Transports. Les activités de Défense et Sécurité ont quant à elles progressé de 9,6%.

Le groupe publiera le détail de ses prises de commandes au 30 septembre le mardi 22 octobre avant Bourse.

-François Schott, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 92; fschott@agefi.fr ed: ECH

