Thales : ajuste son objectif de croissance organique

17/10/2019 | 19:18

Thales ajuste à la baisse son objectif de croissance organique 2019 et confirme tous ses autres objectifs financiers à court et moyen-terme.



Le groupe vise un chiffre d'affaires du 3ème trimestre en ligne avec le consensus des analystes : 4,2 MdsE, en hausse de 23,4% (+0,9% en variation organique).



Thales ajuste également l'objectif de croissance organique 2019 du chiffre d'affaires : croissance attendue de l'ordre de 1%. Le groupe confirme les autres objectifs financiers 2019 (EBIT et prises de commandes) et des objectifs financiers 2019-23 présentés à la journée investisseurs du 3 octobre.



Le Groupe confirme également son objectif de prises de commandes sur l'année 2019, attendues légèrement supérieures à 18 MdsE.



