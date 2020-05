Thales : annonce les résultats de l'Assemblée générale mixte du 6 mai 2020

• Approbation de l'ensemble des résolutions

• Nomination de M. Philippe Knoche en qualité d'administrateur

L'assemblée générale mixte des actionnaires de Thales (Euronext Paris: HO) s'est réunie le 6 mai 2020 à huis-clos au siège social, sous la présidence de Monsieur Patrice Caine, Président-directeur général.

Le quorum s'est établi à 86,50%, et l'assemblée a approuvé l'ensemble des résolutions qui lui étaient soumises.

Elle a ainsi approuvé les comptes de l'exercice 2019, la distribution d'un dividende de 0,60 euro par action (correspondant à l'acompte déjà versé en décembre 2019), la rémunération ex post 2019 et la politique de rémunération du Président-directeur général et des administrateurs, ainsi que les délégations au Conseil d'administration en matière financière.

Elle également approuvé la nomination de Monsieur Philippe Knoche en qualité d'administrateur « Personnalité Extérieure » au sens du Pacte d'actionnaires, pour une durée de 4 ans expirant à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2023. Celui-ci succède à Monsieur Yannick d'Escatha dont le mandat prenait fin à l'issue de cette assemblée, y compris, sur décision du Conseil d'administration, dans les fonctions de Président du Comité de la gouvernance et des rémunérations.

Diplômé de l'Ecole Polytechnique et Ingénieur du Corps des Mines, de nationalité française et allemande, Monsieur Philippe Knoche débute sa carrière en 1995 à la Commission Européenne en tant que rapporteur à la Direction anti-dumping, puis rejoint en 1998 le Consortium de Réalisation.

En 2000, il rejoint, comme Directeur de la Stratégie, le groupe Areva où il occupe ensuite plusieurs fonctions jusqu'en 2010, année au cours de laquelle il est nommé Directeur du Business Group Réacteurs et Services et rejoint le Comité Exécutif du groupe. En juillet 2011, il est nommé membre du Directoire d'Areva et Directeur général délégué en charge des opérations des activités nucléaires, puis en devient Directeur général et membre du Conseil d'administration en janvier 2015.

Depuis juillet 2017, Monsieur Philippe Knoche est Directeur général et administrateur d'Orano, entreprise issue de la restructuration du groupe Areva et opérant sur tout le cycle du combustible nucléaire.