Thales : attribue des contrats pour des navires canadiens

30/05/2019 | 16:55

Thales, dans son rôle d'intégrateur, annonce avoir attribué des contrats clés pour les nouveaux navires de soutien interarmées du Canada.



Des contrats ont ainsi été attribués à DRS Technologies Canada, située à Ottawa (Ontario), et à OSI Maritime Systems, située à Burnaby (Colombie-Britannique).



' Dans le cadre de son contrat avec Thales, OSI fournira et facilitera l'installation d'un système intégré de passerelle et de navigation (IBNS). Le système intégré de navigation et tactique d'OSI est un système entièrement évolutif conforme aux normes de l'OMI (Organisation maritime internationale) et de l'OTAN. DRS Technologies Canada Ltd., quant à elle, fournira les systèmes de communication internes, qui comprennent le système de communication vocale et tactique sécurisée, le système téléphonique du navire et le système principal de diffusion et d'alarme ', explique Thales.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.