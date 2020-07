Thales : baisse de 60% du résultat net ajusté au 1er semestre

24/07/2020 | 08:20

Thales publie au titre du premier semestre 2020 un résultat net ajusté part du groupe en repli de 60% à 232 millions d'euros, soit 1,09 euro par action, et un EBIT en baisse de 57% à 348 millions, soit une marge en chute de 5,5 points à 4,5%.



Le chiffre d'affaires du groupe d'électronique pour les transports et la défense a reculé de 5,4% à 7,8 milliards d'euros (-13,6% en variation organique), tandis que ses prises de commandes se sont tassées de 13% à 6,1 milliards (-23% en organique).



Sur la base d'un contexte sanitaire et économique se stabilisant, Thales se fixe pour nouveaux objectifs 2020, notamment un EBIT entre 1300 et 1400 millions d'euros et un chiffre d'affaires entre 16,5 et 17,2 milliards, avec un book-to-bill supérieur à un.



