Thales : célèbre les 30 ans de Crotale NG en Finlande

04/10/2018 | 14:30

Les forces de défense finlandaises et Thales ont célébré les 30 ans de service opérationnel de son système de défense anti-aérienne de courte portée.



Depuis 30 ans, Thales accompagne les forces de défense finlandaises dans le soutien et l'amélioration de leur système de défense anti-aérienne courte portée Crotale Nouvelle Génération (NG).



Le système de défense Crotale développé par Thales, est une solution de protection anti-aérienne de la détection jusqu'à l'interception, destinée à lutter contre les menaces conventionnelles telles que les aéronefs, les hélicoptères ou les drones.



' Le système de défense anti-aérienne courte portée Crotale Nouvelle Génération a démontré, au cours de nombreuses opérations menées sur les théâtres finlandais, une très bonne performance et une manoeuvrabilité accrue face aux menaces ' a déclaré Seppo Lahti, ex-Directeur technique des systèmes d'armes pour l'agence d'approvisionnement de l'armée et Chef du programme Crotale NG au sein des forces pendant 8 ans.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.