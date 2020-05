Thales : choisit Google Cloud pour sa solution de gestion de cartes eSIM

Thales déploie sur Google Cloud la première solution d'activation de cartes eSIM au monde certifiée GSMA. Elle offrira aux opérateurs télécom un appui sécurisé et très modulable les aidant à faire face au boom des abonnements mobiles pour des appareils compatibles eSIM. Les opérateurs profiteront aussi de la fiabilité de la technologie Google Cloud, neutre en carbone. L'essor des cartes eSIM est adossé à une nouvelle génération de smartphones, tablettes, objets prêts à porter et à l'apparition de nouveaux usages pour les objets connectés. Grâce à l'expertise de Thales en gestion des abonnements, sa solution permet d'activer facilement à distance un grand nombre d'appareils. Elle fournit aussi des analytics et protège les données des abonnés.

Pour aider les opérateurs télécom confrontés à la rapide transformation digitale, mais aussi à l’essor fulgurant de l'écosystème eSIM, Thales a créé une version publique dans le cloud de sa plateforme éprouvée d’abonnements à distance eSIM. Lors de sa phase initiale de déploiement, la plateforme passera par Google Cloud, disponible dans plus de 200 pays et territoires dans le monde.

Thales a mis en œuvre des normes de sécurité très strictes, conçues spécifiquement pour respecter les exigences de certification de la GSMA pour les environnements de cloud public. Les opérateurs télécom peuvent aussi profiter de la solution Thales de gestion des abonnements, qui procure une souplesse opérationnelle sans précédent, tant en termes de dimensionnement automatique que de gestion des capacités. Les entreprises pourront donc tirer pleinement parti de la croissance des abonnements dans les prochaines années.

« L'association de l'expertise technologique mondiale de Thales et de Google Cloud est idéale pour relever de manière extrêmement innovante les défis qui se posent au marché des cartes eSIM. La nouvelle infrastructure cloud de Thales permet de gérer sans problème la forte progression du nombre d’appareils compatibles eSIM. Nous le savons, l'évolutivité de Google Cloud sera décisive face à l'essor des réseaux 5G et aux milliards d’objets connectés sur le réseau cellulaire dans le monde.

Anil Jain, Directeur général ­ Télécommunications, médias et divertissement chez Google Cloud

« Avec les équipes de Google Cloud, nous avons conçu un service mondial pour répondre à la demande exponentielle de nouveaux appareils eSIM. Cette infrastructure hybride est un tremplin pour des applications IoT innovantes, dans un cadre de sécurité normalisé et interopérable. En remplissant les critères de la certification GSMA notre solution cloud fournit aux opérateurs télécom une plateforme fiable et conforme. »

Emmanuel Unguran, EVP Solutions de connectivité mobile chez Thales

À propos de Thales

Thales (Euronext Paris : HO) est un leader mondial de hautes technologies qui façonne aujourd’hui le monde de demain. Le Groupe propose des solutions, services et produits à ses clients dans les domaines de l’aéronautique, de l’espace, du transport, de l’identité et sécurité numériques, et de la défense. Avec 80 000 collaborateurs dans 68 pays, Thales a réalisé un chiffre d’affaires de 19 milliards d’euros en 2019 (sur une base pro forma intégrant Gemalto).

Thales investit notamment dans les innovations numériques – connectivité, big data, intelligence artificielle et cybersécurité – technologies au cœur des moments décisifs des entreprises, des organisations et des États.

