Thales : compte sur des fournisseurs clés pour les nouveaux navires de soutien interarmées du Canada

Thales, dans son rôle d'intégrateur des systèmes électroniques des chantiers navals Seaspan pour les navires autres que les navires de combat de la Stratégie nationale canadienne de construction navale, a attribué des contrats clés pour les nouveaux navires de soutien interarmées du Canada. Des contrats ont été attribués à DRS Technologies Canada Ltd. (DRS TCL), située à Ottawa (Ontario), et à OSI Maritime Systems (OSI), située à Burnaby (Colombie-Britannique).

Dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale, Thales est un partenaire de niveau 1 et l'intégrateur de systèmes électroniques des chantiers navals Seaspan pour les navires non destinés au combat. Thales est responsable de l'acquisition et de l'intégration des principaux systèmes et équipements pour ces navires importants, y compris les nouveaux navires de soutien interarmées de la Marine royale du Canada et les navires hauturiers de sciences halieutiques et océanographiques de la Garde côtière canadienne.

Les chantiers navals Seaspan misent sur les décennies d'expérience de Thales dans la gestion de chaînes d'approvisionnement complexes sur de multiples marchés, avec le savoir-faire nécessaire pour intégrer avec succès les systèmes à bord de ces navires importants pour la Marine royale canadienne.

Dans le cadre de son contrat avec Thales, OSI fournira et facilitera l'installation d'un système intégré de passerelle et de navigation (IBNS). Le système intégré de navigation et tactique d'OSI est un système entièrement évolutif conforme aux normes de l'OMI (Organisation maritime internationale) et de l'OTAN.

DRS Technologies Canada Ltd., quant à elle, fournira les systèmes de communication internes, qui comprennent le système de communication vocale et tactique sécurisée, le système téléphonique du navire et le système principal de diffusion et d'alarme.

Thales intégrera les systèmes de communication internes avec les autres systèmes de communication, de commandes et de surveillance à bord des navires, en vue de fournir une solution de communication complète et intégrée aux navires de soutien interarmées pour aider les marins à obtenir les meilleures renseignements disponibles à chaque moment décisif.

« En tant que partenaire clé des chantiers navals Seaspan, Thales s'engage à fournir des systèmes qui répondent aux besoins opérationnels de la Marine royale du Canada pour leurs nouveaux navires de soutien interarmées », a déclaré Dale Potter, vice-président, Systèmes de mission de défense, Thales Canada. « Faire appel à des fournisseurs comme OSI et DRS Technologies Canada Ltd. est un bel exemple de la façon dont la Stratégie nationale de construction navale génère des retombées économiques positives dans les collectivités partout au pays, en livrant ces importants navires à la Marine royale canadienne. »

« Ces contrats sont le dernier exemple de la croissance de la chaîne d'approvisionnement canadienne qui se développe, avec Seaspan et des partenaires comme Thales qui travaillent ensemble dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale », a déclaré Mark Lamarre, PDG des chantiers navals Seaspan. « Le travail effectué à OSI et à DRS Technologies Canada Ltd. est représentatif de la norme de classe mondiale des produits et services que les entreprises canadiennes sont en mesure d'offrir de façon concurrentielle dans le secteur de la construction navale en général. »