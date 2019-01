Thales : contrat avec la Marine mexicaine

17/01/2019 | 08:51

Thales fait part d'un contrat avec la Marine mexicaine, par lequel il a fourni et intégré les systèmes de défense du nouveau patrouilleur océanique ARM Reformador, premier navire de la classe POLA (Patrullera Oceanica de Largo Alcance) de 2.600 tonnes.



Cette suite complète permet à l'équipage d'assurer des missions de surveillance et de sécurité. Aux termes d'un accord de transfert de technologie, les ingénieurs de la Marine ont participé à l'ingénierie, à l'intégration et aux essais des systèmes.



'Les technologies avancées mises en oeuvre par Thales aideront la Marine mexicaine à prendre les bonnes décisions, aux moments les plus décisifs', commente Ruben Lazo, directeur des activités de Thales en Amérique Latine.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.