Thales : contrat avec la défense jamaïcaine

08/04/2019 | 14:34

Thales annonce un contrat pour fournir à la Force de défense jamaïcaine plusieurs radars de surveillance Coast Watcher 100, des capteurs électro-optiques, des radios et un centre de contrôle, dans le cadre d'un ambitieux programme de surveillance du domaine maritime.



Le radar longue portée Coast Watcher 100, conçu pour opérer 24h/24 en totale autonomie, dispose de capacités optimales de détection et de poursuite de cibles rapides évoluant dans des environnements difficiles, ainsi que de cibles volant à basse altitude.



Ce projet illustre le partenariat stratégique entre Thales et la Jamaïque, qui a déjà accordé sa confiance au groupe pour sécuriser l'espace aérien avec des radars et des centres de contrôle ATC, et assurer la sécurité terrestre avec les véhicules blindés Bushmaster.



