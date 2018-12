Thales : contrat dans le cadre du plan MCO-T 2025

05/12/2018 | 15:43

Dans le cadre du plan de transformation du Maintien en Condition Opérationnelle du matériel terrestre (MCO-T) 2025, Thales annonce s'être vu attribué par la Structure Intégrée du MCO-T un contrat opérationnel depuis le mois dernier.



Thales constitue ainsi avec l'Etat un plateau commun de conduite pour l'électronique d'armement, plateau qui 'fluidifie les activités de soutien, permet un pilotage rationnalisé et accroît le taux de disponibilité des matériels à coût maîtrisé'.



Mis en place par le service de la maintenance industrielle terrestre (SMITER) et Thales, ce plateau est installé au sein de la 14ème Base de Soutien Matériel de l'Armée de Terre (BSMAT) de Nouâtre, en Indre-et-Loire.



