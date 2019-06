Thales : contrat remporté auprès de Genève Aéroport

18/06/2019 | 08:56

Thales annonce que Genève Aéroport lui a attribué un contrat pour la fourniture d'un système de supervision centralisé conçu pour analyser les données opérationnelles et détecter toute anomalie en temps réel.



L'aéroport de Genève a accueilli 17,7 millions de passagers en 2018, et propose 148 destinations desservies par 57 compagnies aériennes. Il souhaite moderniser ses opérations, en centralisant sa supervision et en améliorant sa connaissance des situations.



D'ici 2020, le groupe français équipera ainsi l'aéroport de sa solution AiRISE ShareView, plateforme qui 'sert à gérer les opérations aéroportuaires centralisées dans toute leur complexité lorsqu'elles nécessitent la collaboration d'acteurs multiples'.



