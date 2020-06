Thales : contrat stratégique pour des munitions en Australie

29/06/2020 | 15:55

Thales fait part de la signature, avec le gouvernement australien, d'un contrat stratégique de dix ans pour la fabrication de munitions dans le pays qui permettra d'assurer plusieurs centaines d'emplois en Nouvelle-Galles du Sud et dans l'État de Victoria.



'Estimé à plus d'un milliard de dollars australiens, ce contrat est un axe clé des capacités de souveraineté industrielle du pays en matière de munitions et d'armes de petit calibre', explique le groupe français d'électronique et de défense.



Il rappelle avoir investi, l'année dernière, 113 millions de dollars australiens avec ses fournisseurs australiens pour les munitions et les armes de petit calibre, soutenant ainsi 414 emplois directs dans la chaîne logistique.



