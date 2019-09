Thales : coopération renforcée avec Leonardo sur l'ACCS

10/09/2019 | 09:37

ThalesRaytheonSystems, coentreprise à 50-50 entre Thales et l'américain Raytheon en aérospatial et défense, indique renforcer sa coopération avec l'italien Leonardo sur l'ensemble des activités du système de contrôle et commandement aérien (ACCS) de l'OTAN.



Cette coopération portera sur le soutien du système sur site, le déploiement de l'ACCS sur de nouveaux sites et les rétrofits de sites actuels. Elle permettra aussi de faire bénéficier l'ACCS de plusieurs innovations développées par Leonardo.



L'ACCS est opérationnel en Italie depuis mars 2015 et le système est en cours de transition dans 10 pays de l'OTAN. La composante anti-missile est opérationnelle depuis 2012. Une fois pleinement déployé, l'ACCS de l'OTAN couvrira 10 millions de km² d'espace aérien.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.