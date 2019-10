Thales : démarrage de travaux en Espagne pour Alenia Space

16/10/2019 | 15:33

Thales Alenia Space annonce ce mercredi qu'il démarre la construction de ses nouvelles installations en Espagne dédiées à l'intégration de grandes charges utiles et d'instruments.



'Ces installations uniques en Espagne - avec une superficie de salles blanches de plus de 600 m2 et d'une hauteur de 20 mètres - permettront d'étendre les activités de la société concernant l'intégration et les tests effectués sur les satellites. Les nouvelles installations s'ajoutent à la zone de salles blanches existante de 2 000 m2 dédiée à la fabrication et à l'intégration d'équipements spatiaux et de grands sous-systèmes', explique Thales.



Les travaux doivent durer un peu moins d'un an.



