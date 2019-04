Thales : dernier délai pour apporter ses actions Gemalto

09/04/2019 | 17:19

Les actionnaires de Gemalto bénéficient d'un dernier délai, jusqu'au lundi 15 avril 2019, pour apporter leurs titres à l'OPA de Thales.



Les actionnaires qui n'ont pas apporté leurs actions pendant la Période d'acceptation, ont l'opportunité d'apporter leurs actions pendant toute la Période de Réouverture de l'Offre qui se déroule du lundi 1er avril 2019 à 9h00 au lundi 15 avril 2019 à 17h40.



Ils bénéficieront des mêmes termes et conditions : 51E par action, dividende attaché soit une prime de 57% par rapport au cours de clôture du 8 décembre 2017.



Déjà plus de 85% des actionnaires ont apporté leurs actions à l'Offre.



