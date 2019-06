Thales : des systèmes d'identification et de suivi de drones

14/06/2019 | 18:04

Thales et Gemalto mettent au point des systèmes d'identification et de suivi de drones à distance pour les autorités de réglementation et les forces de l'ordre partout dans le monde.



Le groupe a développé un système de gestion de l'espace aérien intégrant les objets circulant à basse altitude avec une autorisation de vol dans l'espace contrôlé.



Il s'agit d'une plateforme numérique dans le cloud qui permet l'échange de données en direct.



La technologie de suivi cybersécurisé d'identité de Gemalto intégrée à la plateforme UTM de Thales renforce l'offre proposée aux autorités de l'aviation civile.



' Grâce à ce système, une ' carte d'identité de drone certifiée ' est émise, permettant aux régulateurs de vérifier le numéro d'immatriculation d'un drone, d'en identifier le pilote et de confirmer que tous deux disposent des autorisations de vol requises, le tout en quelques minutes ' explique le groupe.



