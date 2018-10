Thales : deux contrats pour Thales Alenia Space avec l'ESA

09/10/2018 | 15:17

Le groupe Thales annonce ce jour que Thales Alenia Space (société commune entre Thales, majoritaire, et Leonardo, minoritaire) a signé deux contrats d'études avec l'Agence spatiale européenne (ESA), dans le cadre d'une étude conjointe ESA-NASA pour la mission internationale Mars Sample Return.



'Cette nouvelle mission, dont le but est de ramener sur Terre des échantillons de la surface de Mars, représente une étape importante dans l'exploration du système solaire et, en particulier, dans l'étude de Mars et des questions concernant son habitabilité potentielle', explique Thales.



Thales Alenia Space, en tant que maître d'oeuvre, définira notamment l'architecture générale et la conception préliminaire de deux équipements de cette mission, dont le module dédié à la récupération des échantillons. Thales Alenia Space sera également en charge de caractériser les principaux équipements, fournis ensuite par un consortium industriel européen.





