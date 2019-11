Thales : deux nominations au Comité de Direction

25/11/2019 | 10:19

Marko Erman, actuellement Directeur Technique de Thales, est nommé Directeur Scientifique du Groupe (Chief Scientific Officer). Il rapportera directement à Patrice Caine, Président-directeur Général du Groupe.



' Marko Erman accompagnera le Président-directeur Général dans l'ensemble des choix stratégiques concernant le développement scientifique de Thales, et représentera le Groupe auprès des instances institutionnelles, académiques et industrielles ' indique le groupe.



Bernhard Quendt rejoint Thales au poste de Directeur Technique du Groupe (Chief Technical Officer), et rapportera à Philippe Keryer, Directeur général adjoint Stratégie, Recherche et Technologie.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.