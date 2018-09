Thales : dévelopement pour Kingklip au Brésil et en Indonésie

05/09/2018 | 09:16

Thales annonce que sa filiale Omnisys a récemment obtenu la certification 'produit de défense stratégique du Brésil' (PED) pour son sonar Kingklip, qui 'offre un niveau de performance exceptionnel et est tout à fait adapté aux exigences du programme Tamandare'.



L'investissement de Thales et Omnisys dans la production locale de transducteurs représente 20 millions de réaux brésiliens (5 millions d'euros), ce qui fait d'Omnisys la première entreprise à posséder un site industriel de systèmes de sonars de défense au Brésil.



Par ailleurs, la marine indonésienne renouvelle sa confiance à Thales avec l'installation et l'intégration du sonar à coque Kingklip sur Diponegoro, suite à la réparation de cette corvette accidentée lors d'une opération en mer en janvier 2015.



