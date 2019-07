Thales : développe des programmes spatiaux avec la Grèce

02/07/2019 | 10:19

Thales Hellas, Thales Alenia Space et l'Agence Spatiale Hellénique (HSA) ont signé un accord portant sur la coopération spatiale.



' Ce MoU (Memorandum of Understanding) va essentiellement couvrir le domaine de l'observation de la Terre ' précise le groupe.



' L'objectif de ce MoU est d'encourager la coopération entre l'Agence Spatiale Hellénique, Thales Alenia Space et Thales dans le contexte des programmes spatiaux nationaux, européens et internationaux en vue de maximiser la participation de l'industrie Grecque et de la communauté scientifique '.



L'Agence Spatiale Hellénique souhaite développer et réaliser des partenariats stratégiques avec d'autres agences spatiales afin d'assurer les politiques et stratégies des différents pays dans le domaine du spatial.



