Thales : devient un partenaire technologique majeur pour la connectivité des monocoques de Classe IMOCA

Avec Iridium®, les skippers seront connectés à tout moment et en tout lieu

• Plus de 30 skippers d'exception vont pouvoir compter sur les communications développées par Thales, dans les conditions de navigation extrêmes qu'imposent les IMOCA Globe Series en haute mer.

• Partenaire officiel de cette course de voile, Thales va équiper tous les monocoques de cette classe avec sa solution VesseLINK.

• Grâce à VesselLINK, les skippers pourront ainsi communiquer et naviguer en toute sécurité.

(IMOCA Partnership Video - LINK)

Thales a été choisi comme partenaire officiel pour les communications de l'IMOCA jusqu'en 2021, pour soutenir les skippers participant au Championnat du Monde IMOCA Globe Series. Pilotant leur navire dans des environnements contraints, plus de 30 skippers pourront s'appuyer sur l'expertise de Thales dans les technologies de connectivité.

Maîtrisant la complexité d'une connectivité offshore globale et constante avec les skippers, quelle que soit leur localisation en haute mer, Thales va équiper tous les monocoques de Classe IMOCA avec sa solution VesseLINK™. Cette solution robuste, compacte et légère sera d'une aide précieuse pour les compétiteurs qui veulent repousser les limites humaines lors d'une série de courses en solitaire et en duo, reconnue pour être parmi les plus difficiles - avec notamment la course phare que sera le Vendée Globe 2020.

« Les skippers de l'IMOCA sont confrontés aux conditions météo les plus extrêmes de la planète, et notre solution VesseLINK facilitera leur parcours, en contribuant à assurer leur sécurité. Fiers de soutenir la Classe IMOCA, nous attendons avec impatience les prochaines épreuves. » Mike Sheehan, PDG de Thales Defense and Security.

La solution VesseLINK de Thales permettra aux skippers d'accéder au réseau Iridium Certus®, premier service haut débit par satellites véritablement mondial et à très haut niveau de fiabilité. Grâce à la couverture mondiale assurée par Iridium®, les marins pourront rester connectés en permanence et bénéficier des liaisons montantes/descendantes les plus rapides aujourd'hui disponibles dans ce segment des communications par satellite.

Quelle que soit leur localisation en mer, les skippers dotés du système VesseLINK disposeront d'une connectivité et de communications à haut débit pour une plus grande réactivité en course, avec une sécurité accrue et une plus grande tranquillité d'esprit.

« Nous sommes très fiers d'annoncer que Thales et Iridium seront les partenaires officiels pour les communications des monocoques de la Classe IMOCA. Le service large bande Iridium Certus, combiné à la solution VesseLINK de Thales, va permettre de moderniser les capacités de communication des skippers de l'IMOCA sur toutes les mers du monde. Les skippers se préparent à plusieurs épreuves à venir dans les deux prochaines années. Une préparation qui inclut l'un des défis majeurs dans le domaine de la voile : le Vendée Globe, un tour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance. Il existe de fait une véritable synergie entre nous, en termes de valeurs humaines, de technologies et de performances. Ce partenariat inaugure une relation fructueuse entre Thales, Iridium et la Classe IMOCA. » Antoine Mermod, président de l'IMOCA.

Thales et Iridium apporteront leur contribution à cinq des épreuves du circuit IMOCA, en qualité de partenaires officiels pour les communications :

• Rolex Fastnet Race, qui partira de Cowes, le 5 août prochain

• Transat Jacques-Vabre, qui partira du Havre le 27 octobre

• The Transat, qui partira de Plymouth le 10 mai 2020

• New York-Vendée, qui quittera New York en juin 2020

• Le Vendée Globe, qui s'élancera des Sables d'Olonne le 8 novembre 2020

Ce partenariat renforce la présence de Thales sur le secteur de la mobilité et des communications par satellite, en offrant des solutions de haute technologie qui permettent aux utilisateurs de profiter dès aujourd'hui des possibilités du monde de demain.

Note aux rédacteurs

Thales Alenia Space, société commune entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %), maître d'œuvre et leader d'un consortium industriel, a assuré la conception et la fabrication de la constellation de satellites Iridium NEXT, dans le cadre de laquelle s'inscrit le réseau Iridium Certus.

La nouvelle constellation de satellite Iridium, développée et construite par Thales Alenia Space, la co-entreprise Thales (67%) et Leonardo (33%), est désormais opérationnelle. Avec huit lancements réussis entre janvier 2017 et janvier 2019, 75 satellites Iridium NEXT sont aujourd'hui déployés en orbite terrestre basse. Maître d'œuvre du programme, Thales Alenia Space était responsable de l'ingénierie, de la production, des approvisionnements et des opérations d'intégration, ainsi que des essais au sol et en orbite permettant de s'assurer des performances globales du système.

Pour plus d'informations, consultez : https://www.thalesgroup.com/en/worldwide/space/press-release/iridiumr-next-constellation-built-thales-alenia-space-now-completely

