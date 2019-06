Thales : dévoile l'approche TrUE AI au Bourget 2019

06/06/2019 | 10:20

Thales va présenter TrUE AI au salon du Bourget 2019, l'approche de l'intelligence artificielle du groupe.



Cette année, au salon aéronautique et aéronautique de Paris, Thales tire le rideau pour tenter de donner un aperçu de la manière dont l'IA devrait être perçue, non pas avec méfiance, mais avec une compréhension de ce qu'elle devrait être, transparente, compréhensible et éthique.



' L'approche de Thales TrUE AI signifie Transparent AI , dans laquelle les utilisateurs peuvent voir les données utilisées pour arriver à une conclusion. Une IA compréhensible , capable d'expliquer et de justifier les résultats, et enfin une IA éthique , respectant des protocoles standards, des lois et des droits de l'homme objectifs ' indique le groupe.



' Pour démontrer cela, les visiteurs découvriront comment l'intelligence artificielle rendra notre monde plus sûr, plus efficace et, plus important encore, placer l'être humain au centre des préoccupations ' rajoute le groupe.



